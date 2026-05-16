Νωρίτερα σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος διέγραψε τον βουλευτή Χανίων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Σωκράτη Φάμελλο. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι ακαριαία τίθεται και εκτός Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και άρα εκτός Πολιτικής Γραμματείας.

Διότι υπενθυμίζεται από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πως τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εκλέχθηκαν από τη βάση, με σταυρό.

Όμως, οι βουλευτές δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία, λαμβάνοντας μέρος στο όργανο αριστίνδην. Επομένως, ο Παύλος Πολάκης, αφού έπαψε να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, παύει να είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Άρα, δεν θα πάει να συγκρουστεί στην Πολιτική Γραμματεία, όπως προανήγγειλε σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα…

Α.Γ.