Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και η δήλωση του Φάμελλου. Όσα απάντησε ο Πολάκης.

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, σχετική δήλωση έκανε και ο πρόεδρος του κόμματος. Αναλυτικά σημειώνει: «Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Η απάντηση Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης απαντώντας στον Σωκράτη Φάμελλο, απάντησε ότι «θα τα πούμε στην Πολιτικη Γραμματεία. Μάλιστα δηλώνει ότι ο Φάμελλος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει και υπογραμμίζει ότι τον διέγραψε χωρίς καμία δικαιολογία. «Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!».

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Παύλος Πολάκης

Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!

Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)

Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα ,ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!

Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!

Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!

Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!

Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!

Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!

Παυλος Πολακης

Βουλευτης Χανιων ,μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ

Τι προηγήθηκε - Οι δύο αναρτήσεις Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης «χτύπησε» νωρίτερα εις διπλούν. Ειδικότερα, η ανάρτηση που αποτέλεσε την αφορμή για την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου ήταν η ακόλουθη: «ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!

Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη που προτείνει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργίας του Συριζα και παράδοση περιουσίας αφενός (φωτο 1) και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, μετά την επίσπευση και του κόμματος Καρυστιανού (φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία ΑΜΕΣΑ!».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, είχε θέσει ζήτημα αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχόμενης ενσωμάτωσής του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Π.Πολάκης συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του στα social media και το ρεπορτάζ του Dnews και του Βασίλη Σκουρή με τίτλο «26 ή 27 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα - Η μεγάλη επιστροφή που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό». Δείτε ΕΔΩ.

Ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε έντονα και στην πρώτη του ανάρτηση, εξαπολύοντας επίθεση κατά της ηγεσίας, την οποία, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε για σιωπή και αδράνεια.

«ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί!

Είναι προσβλητική για την αξιοπρέπειά μας, είναι ανήθικη για την ιστορία μας, είναι πολύ πίσω από την ανάγκη να πέσει η συμμορία που κυβερνά τη χώρα!», τόνισε σε ανάρτησή του.