Ο τελικός για τη Eurovision 2026 αρχίζει στις 22.00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Ένα τεράστιο πάρτι στις Σέρρες για τον Akyla.

Λίγες ώρες έχουν απομείνει μέχρι να ανοίξει αυλαία η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή για την έναρξη του τελικού της Eurovision 2026 και η Ελλάδα με την Κύπρο ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για μία θέση στην κορυφή.

Ο τελικός έχει ώρα εκκίνησης τις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η Ελλάδα, εκπροσωπείται φέτος από τον 27χρονο Akyla, με καταγωγή από τις Σέρρες, και αναμένεται να ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει, να τρέξει και να μεταδώσει στην Ευρώπη τον παλμό του «Ferto».

Ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, στις Σέρρες, έχει στηθεί ένα γλέντι αφιερωμένο στον Akyla που έφυγε από τον τόπο καταγωγής του για να κυνηγήσει το όνειρό του, και κατάφερε να βρίσκεται λίγες ώρες μακριά από την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή σκηνή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dijz65hjcktd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, στην γενέτειρα του έχει στηθεί γιγαντοοθόνη στο κέντρο της πόλης με σκοπό να απολαύσουν όλοι οι φίλοι, γνωστοί και η οικογένειά του τον τελικό και τον Akyla.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dik83l3j3wix?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Akylas, όπως έχει αποκαλύψει σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι από την επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, και έφτασε στην Αθήνα για να γίνει μουσικός έχοντας για σκηνή αρχικά τους δρόμου. Κατάφερε να εδραιωθεί με το τραγούδι «Ατελιέ» σε συνεργασία με τον Papazo, ενώ παράλληλα δούλευε σε κουζίνες και σε κρουαζιερόπλοια για να βιοποριστεί.

Τώρα, μία ανάσα πριν από τον τελικό, είναι έτοιμος να μαγέψει όχι μόνο την Ελλάδα και τη Βιέννη, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι ο 27χρονος καλλιτέχνης με την ελληνική αποστολή θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και διαγωνίζεται στην 6η θέση.