Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης πραγματοποιείται στη Βιέννη, με την Ελλάδα να εμφανίζεται στην 6η θέση του διαγωνισμού, διεκδικώντας μία από τις καλύτερες θέσεις των τελευταίων ετών.

Η αγωνία κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με τον Akyla να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με το τραγούδι «Ferto», έκανε μια ιδιαίτερα συμβολική ανάρτηση στα social media λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης.

Με εμφανή συγκίνηση αλλά και αυτοπεποίθηση, ο νεαρός καλλιτέχνης μοιράστηκε ένα μήνυμα γεμάτο ενέργεια και αισιοδοξία, γράφοντας ουσιαστικά πως «έφτασε στο τελευταίο επίπεδο», δείχνοντας πως βλέπει τον μεγάλο τελικό σαν την κορύφωση μιας απαιτητικής αλλά συναρπαστικής διαδρομής.

Η ελληνική συμμετοχή συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, ενώ το ενδιαφέρον των eurofans παραμένει έντονο τόσο στα social media όσο και στις διαδικτυακές κοινότητες. Το βίντεο της εμφάνισής του στον ημιτελικό κατάφερε μάλιστα να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο προβολές μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική της ελληνικής παρουσίας.