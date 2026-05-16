Eurovision 2026: Η Αυστραλία ανεβαίνει, τρίτη πλέον η Ελλάδα στις εκτιμήσεις για τη νίκη

Καθώς κορυφώνεται η αγωνία ενόψει του μεγάλου τελικού της 70ής Eurovision στη Βιέννη, η Φινλανδία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κορυφή, συγκεντρώνοντας πλέον περίπου 52% πιθανότητες για τη νίκη. Μετά από μια δυνατή εμφάνιση στη χθεσινή βραδιά, η Αυστραλία ανέβηκε στη δεύτερη θέση με εκτιμώμενες πιθανότητες γύρω στο 19%, αφήνοντας την Ελλάδα τρίτη με περίπου 9% και αυξάνοντας τη διαφορά από τους βασικούς διεκδικητές της κορυφής.

Το φινλανδικό δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen έχει συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον, αφού κατέρριψε ρεκόρ στον εθνικό τελικό της χώρας, καταγράφοντας τόσο την υψηλότερη ψήφο κοινού όσο και τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Betsson, το τραγούδι της Φινλανδίας συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό υποστήριξης από κοινό και παίκτες σε όλη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως το μεγάλο φαβορί.

Η Ελλάδα, πάντως, παραμένει δυνατά στο παιχνίδι της διεκδίκησης. Το «Ferto» έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού, σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις τόσο στα πρώτα fan polls όσο και στις streaming πλατφόρμες. Παρά τη μικρή πτώση στις εκτιμήσεις, εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα τραγούδια που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους χρήστες της Betsson, δείχνοντας πως αρκετοί πιστεύουν ακόμη στις πιθανότητες της Ελλάδας να διεκδικήσει την κορυφή. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει τη Eurovision μία φορά, το 2005, με το εμβληματικό «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.

Το Ισραήλ αποτελεί μία από τις χώρες που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, μετά από μία εμφάνιση που συζητήθηκε ιδιαίτερα και οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από τη συμμετοχή του. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται με περίπου 8% πιθανότητες διάκρισης, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους της εβδομάδας. Αντίθετη πορεία ακολουθεί η Δανία. Το «Før Vi Går Hjem» του Søren Torpegaard Lund είχε ξεκινήσει ως ένα από τα βασικά φαβορί, όμως πλέον παρουσιάζει αισθητή πτώση στη δυναμική του σε σχέση με τις πρώτες ημέρες του διαγωνισμού.

«Οι σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούσαν ξεκάθαρα στο τοπίο από νωρίς, με τη Φινλανδία στην κορυφή και τη Δανία σε ισχυρή θέση μέσα στην πρώτη τριάδα. Ωστόσο, η Αυστραλία και το Ισραήλ κέρδισαν σημαντικό έδαφος μετά τις εμφανίσεις τους», δήλωσε ο Robin Olenius, Head of PR της Betsson.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1956 και σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα live τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές και συγκεντρώνοντας τεράστιο ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη.



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ