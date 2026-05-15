Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Πεκίνο, είχαν πολύωρες συνομιλίες και αντάλλαξαν αβρότητες, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα βασικά γεωπολιτικά και οικονομικά ζητήματα.

Οι πρόεδοι Τραμπ και Σι ολοκλήρωσαν σήμερα τις κρίσιμες συνομιλίες τους στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος παρά τις βαθιές διαφωνίες για μια σειρά ζητήματα όπως το Ιράν και η Ταϊβάν.

Ο κινέζος ηγέτης υποδέχθηκε τον αμερικανό ομόλογό του στην επίσημη κατοικία του, το Zhongnanhai, για την τελευταία συνάντηση της συνόδου πριν από την επιστροφή του Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Οι δύο πρόεδροι έκαναν έναν σύντομο περίπατο αναμέσα σε αρχαία δέντρα και κινεζικά τριαντάφυλλα και πέρασαν από μια σκεπαστή στοά με πράσινες κολόνες και καμάρες ζωγραφισμένες με πουλιά και παραδοσιακά κινεζικά ορεινά τοπία.

Πίνοντας τσάι και γευματίζοντας, ο Τραμπ και ο Σι - με ανώτερους συνεργάτες και διερμηνείς δίπλα τους- συζήτησαν για σχεδόν τρεις ώρες πριν ο Αμερικανός ηγέτης ολοκληρώσει την τριήμερη επίσκεψή του στην Κίνα.

«Ήταν πραγματικά μερικές υπέροχες μέρες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Σι, από την πλευρά του, χαρακτήρισε την επίσκεψη «ορόσημο». «Έχουμε δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση, ή μάλλον μια εποικοδομητική, στρατηγική, σταθερή σχέση», είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όμως η αισιόδοξη εικόνα συγκρούεται με ορισμένες δύσκολες αλήθειες σχετικά με τα πιο περίπλοκα ζητήματα ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Το Πεκίνο έχει δείξει μικρό ενδιαφέρον δημοσίως στις αμερικανικές εκκλήσεις να εμπλακεί περισσότερο στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, παρότι ο Τραμπ ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Σι προσφέρθηκε να βοηθήσει. Τις τελευταίες εβδομάδες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει κατηγορήσει κινεζικές εταιρείες ότι παρέχουν δορυφορικές εικόνες στην ιρανική κυβέρνηση, ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει κινηθεί εναντίον κινεζικών διυλιστηρίων που κατηγορούνται ότι αγοράζουν πετρέλαιο από την Τεχεράνη.

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί, παράλληλα, πως η Κίνα μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερα για να περιορίσει τη ροή κινεζικής προέλευσης ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης προς το Μεξικό.

Ο Σι, από την πλευρά του, προειδοποίησε τον Τραμπ πως οι διαφωνίες τους για το αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν θα μπορούσαν - σε περίπτωση λανθασμένης διαχείρισης - να οδηγήσουν σε «συγκρούσεις, ακόμη και πολεμικές αντιπαραθέσεις», σύμφωνα με Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ φάνηκε εντυπωσιασμένος από το ειδυλλιακό περιβάλλον, σχολιάζοντας ότι τα τριαντάφυλλα ήταν τα πιο όμορφα που είχε δει ποτέ. Ο Σι υποσχέθηκε να του στείλει σπόρους.

Το συγκρότημα περιβάλλεται από δύο τεχνητές λίμνες που είχαν κατασκευαστεί για την ευχαρίστηση των αυτοκρατόρων. Το Zhongnanhai συχνά συγκρίνεται με τον Λευκό Οίκο, το Κρεμλίνο ή το Blue House της Νότιας Κορέας. Όμως, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες προεδρικές κατοικίες, το Zhongnanhai δεν αποτελεί τον χώρο που χρησιμοποιείται για τις διπλωματικές επισκέψεις. Η πρόσκληση φάνηκε να αποτελεί προσπάθεια του Σι να δώσει μια πιο προσωπική νότα σε έναν Αμερικανό ηγέτη που εκτιμά τις εντυπωσιακές χειρονομίες.

«Νομίζω ότι είναι ένας ζεστός άνθρωπος στην πραγματικότητα. Αλλά είναι επαγγελματίας μέχρι το τέλος», είπε ο Τραμπ για τον Σι στη συνέντευξη στο Fox News. «Δεν υπάρχουν παιχνίδια».

Η κινεζική κυβέρνηση αποχαιρέτησε τον Τραμπ με μεγάλη επισημότητα: Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι αποχαιρέτησε τον Τραμπ στο αεροδρόμιο, ενώ μαθητές ντυμένοι με τα χρώματα του Air Force One - γαλάζιο και λευκό - κούνησαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες σε συντονισμένες κινήσεις καθώς ο αμερικανός πρόεδρος επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο.

{https://www.youtube.com/watch?v=pcPhHZVPuGY}

Η Ταϊβάν παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα για την Κίνα

Η έντονη ρητορική του Σι για την Ταϊβάν κυριάρχησε στην επίσκεψη, με κυβερνητικούς αξιωματούχους της Κίνας να τονίζουν ότι οι διαφωνίες για το αυτοδιοικούμενο νησί αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC News ότι η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν «δεν αλλάζει» και προειδοποίησε ότι θα ήταν «τρομερό λάθος» για την Κίνα να επιχειρήσει να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Σι ως τυπική πρακτική.

«Το θέτουν πάντα από τη δική τους πλευρά. Εμείς πάντα ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και προχωράμε στα άλλα θέματα», είπε ο αμερικανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους ανώτερους συνεργάτες που συμμετείχαν στις συνομιλίες του Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Κίνα προσπαθεί να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην θέση της ότι η Ταϊβάν βρίσκεται στον «πυρήνα» των συμφερόντων της, συνδέοντας το μέλλον της με τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Ο Τραμπ κατά καιρούς έχει δείξει αμφιθυμία για την Ταϊβάν - κάτι που έχει ερμηνευτεί ως ένδειξη πως θα μπορούσε να είναι περισσότερο ανοιχτός στην χαλάρωση των σχέσεων με την Ταϊπέι.

Ο Τραμπ έχει απαιτήσει από την Ταϊβάν να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της, ενώ τον Δεκέμβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε εξοπλιστικό πακέτο ύψους 11 δισ. δολαρίων για την Ταϊβάν, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στο νησί.

Οι ΗΠΑ ωστόσο δεν έχουν έχουν ακόμη υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τους. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι αναμένει να συζητήσει το ζήτημα με τον Σι στο Πεκίνο. Είχε επίσης εκφράσει παράπονα ότι η Ταϊβάν «έκλεψε» την αμερικανική βιομηχανία ημιαγωγών και έχει καλέσει το Ταϊπέι να πληρώσει τις ΗΠΑ για προστασία.

Η Κίνα θέλει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ - που έχουν ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν - πρέπει να ανοίξουν ξανά για να υποστηριχθούν οι παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες.

«Νιώθουμε πολύ παρόμοια για το (πώς) θέλουμε να τελειώσει αυτό. Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε ο πρόεδρος με τον Σι στο πλευρό του.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι ο Σι αντιτάχθηκε επίσης σε οποιαδήποτε σενάριο επιβολής διοδίων σε πλοία που διέρχονται από το στενό και εξέφρασε ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο η Κίνα να αγοράζει αμερικανικό πετρέλαιο στο μέλλον, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της απότο πετρέλαιο του Κόλπου.

Ο Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε υποβαθμίσει τη σημασία των συνομιλιών με τον Σι για τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και απειλεί να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

Όμως πριν προσγειωθεί το Air Force One στο Πεκίνο, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης θα επιχειρούσαν να πείσουν τους Κινέζους για το γιατί πρέπει να εμπλακούν στην προσπάθεια να πειστεί το Ιράν ώστε να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Πράγματι, οι Κινέζοι, που έχουν ασκήσει κριτική στους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, διαθέτουν μοναδική επιρροή ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν. Η κινεζική κυβέρνηση έχει καταφέρει να αντέξει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με τη βοήθεια των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου της, όμως αυτό το απόθεμα δεν είναι απεριόριστο. Οι οικονομολόγοι λένε ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εξαγωγική οικονομία της Κίνας.

Θα ανακοινώσει ο Τραμπ σημαντικές εμπορικές συμφωνίες;

Ενόψει της επίσκεψης, ο Λευκός Οίκος είχε ξεκαθαρίσει πως ο Τραμπ δεν θα ταξίδευε χωρίς να έχεις συγκεκριμένους στόχους, υπονοώντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ανακοινώσεις για το εμπόριο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχουν συναφθεί «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες», αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αμερικανική πλευρά ήλπιζε να εξασφαλίσει δεσμεύσεις της Κίνας για αγορά αμερικανικής σόγιας και βοείου κρέατος. Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι ο Σι είχε δεσμευτεί για την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing.

Οι ηγέτες συζήτησαν την Πέμπτη την αύξηση εκ μέρους των ΗΠΑ της αγοράς γεωργικών προϊόντων από την Κίνα, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για εκατέρωθεν επενδύσεις. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ θέλουν επίσης να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών.

Ο Τραμπ, του οποίου η αντιπροσωπεία περιλάμβανε τους διευθύνοντες συμβούλους των Mastercard και Visa, είπε ότι έθεσε επίσης στον Σι το ζήτημα της διεύρυνσης της πρόσβασης στην κινεζική αγορά για τις αμερικανικές εταιρείες πιστωτικών καρτών.