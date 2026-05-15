Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν την Παρασκευή, καθώς τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων υπό τη νέα ηγεσία της Federal Reserve, με τον Κέβιν Γουόρς να αναλαμβάνει επισήμως την προεδρία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ, ενισχύθηκε κατά 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,5358%. Αντίστοιχα, η απόδοση του 2ετούς τίτλου, που θεωρείται πιο ευαίσθητη στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed, κινήθηκε υψηλότερα κατά περισσότερο από 6 μονάδες βάσης, στο 4,0603%.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν και στα μακροπρόθεσμα ομόλογα, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να ξεπερνά το 5%, διαμορφούμενη στο 5,0847%, σημειώνοντας άνοδο άνω των 7 μονάδων βάσης. Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινούνται αντίθετα από τις τιμές, ενώ μία μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01 ποσοστιαία μονάδα.

Η έντονη άνοδος των αποδόσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα ηγεσία της Federal Reserve καλείται να διαχειριστεί ένα ολοένα πιο περίπλοκο περιβάλλον πληθωρισμού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να πιέζει δημόσια για μειώσεις επιτοκίων, την ώρα που τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δείχνουν νέα επιτάχυνση των τιμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), το κόστος εισαγωγών αυξήθηκε κατά 1,9% τον Απρίλιο σε μηνιαία βάση και κατά 4,2% σε ετήσια βάση, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και αυξημένα κόστη για τους εισαγωγείς.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή έδειξαν ότι ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 2,8%, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Federal Reserve.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στα νέα στοιχεία που αναμένονται αργότερα σήμερα, μεταξύ των οποίων τα δεδομένα για τη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ και ο δείκτης μεταποιητικής δραστηριότητας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον Απρίλιο.