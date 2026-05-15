Σαν στρατιωτάκια φαίνεται οτι λειτουργούσαν τα 6 παιδιά το οποία ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα, γεμάτο ακαθαρσίες.

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης έξι παιδιών στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με μαρτυρία μητέρας συμμαθήτριας των παιδιών σε τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1, τα δύο κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας περίπου 8 - 9 ετών, φέρονται να φορούσαν ακόμη πάνες. Όπως ανέφερε, η οικογένεια μετακινούνταν συχνά σε διαφορετικά σπίτια, παραμένοντας ωστόσο στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Η ίδια περιέγραψε τα παιδιά ως εμφανώς παραμελημένα, αναφέροντας ότι ήταν καχεκτικά, με σημάδια κακής υγιεινής και δερματικά προβλήματα, καθώς και χαλασμένα δόντια. Παράλληλα, έκανε λόγο για έντονα στοιχεία παραμέλησης στην καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμπεριφορά τους μέσα στο σπίτι, με τη μαρτυρία να υποστηρίζει ότι τα παιδιά φαίνονταν να χρειάζονται σιωπηρή έγκριση από τη μητέρα για κάθε τους κίνηση, γεγονός που, όπως ειπώθηκε, δημιουργούσε ένα κλίμα αυστηρού ελέγχου.

Επιπλέον, η καταγγέλλουσα περιέγραψε περιστατικό που, κατά τα λεγόμενά της, συνέβαινε σε χώρο εστίασης, όπου η οικογένεια καθόταν σε διαφορετικά τραπέζια. Όπως ανέφερε, οι γονείς μαζί με τα μικρότερα παιδιά κάθονταν ξεχωριστά από τα υπόλοιπα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά παρέμεναν χωρίς να συμμετέχουν στο γεύμα. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, το φαγητό μοιραζόταν σταδιακά από τους γονείς στα παιδιά.

