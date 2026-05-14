Τα έξι παιδιά αποφασίστηκε να απομακρυνθούν από το σπίτι και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για ιατρικές εξετάσεις, όπου και παραμένουν.

Ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο στους γονείς απο το Περιστέρι που συνελήφθησαν μετά την αποκάλυψη των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των έξι παιδιών τους. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δυο γονείς, 37 και 33 ετών, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος και η ποινή που τους επέβαλε είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Σε δώμα «τρώγλη» έμενε η οικογένεια - Σε άθλιες συνθήκες εντοπίστηκαν τα παιδιά

Οι γονείς κατηγορούνται για την παραμέληση των έξι τους παιδιών ηλικίας από 3 έως 11 ετών που εντοπίστηκαν να διαμένουν σε δώμα μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων, υπό εξαιρετικά δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες.Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από ανώνυμη καταγγελία πολίτη, με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να πραγματοποιούν έλεγχο στην κατοικία και να διαπιστώνουν εικόνες εγκατάλειψης, παρουσία σκουπιδιών και ακαθαρσιών στον χώρο όπου ζούσαν τα παιδιά.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής προστασίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί και άλλες καταγγελίες για την οικογένεια. Το 2021 είχε αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια των παιδιών με εισαγγελική εντολή, ωστόσο αργότερα επεστράφη στους γονείς μετά από παρακολούθηση της οικογένειας από αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπήρξαν επιπλέον αναφορές από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ τα παιδιά φέρονται να απουσίαζαν συστηματικά από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα για την οικογένεια, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι γονείς βρίσκονταν συχνά σε κακή κατάσταση διαβίωσης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι τα παιδιά παρουσίαζαν εικόνα υποσιτισμού και παραμέλησης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης. Όπως ανέφερε, η τελική απόφαση για τη φιλοξενία των ανηλίκων σε κατάλληλη δομή φροντίδας θα ληφθεί από τον Εισαγγελέα, έπειτα από εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.

