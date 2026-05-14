«Είναι μια κουβέντα ανούσια και άγονη. Δεν νομίζω ότι μας προσθέτει κάτι», είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου για την επίθεση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στους δημοσκόπους.

Η επικείμενη επιστροφή Τσίπρα και η ανοδική καταγραφή του στα αποτελέσματα των ερευνών προκάλεσε την επαναφορά ενός παλιού πολιτικού αντανακλαστικού στη Χαριλάου Τρικούπη, την πίεση προς τις εταιρίες δημοσκοπήσεων. Απλά αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ένταση, τέτοια που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ξεκάθαρη επίθεση. Με αιχμή κυρίως το ζήτημα της εκτίμησης ψήφου.

Μετά την οργισμένη αντίδραση του διευθύνοντος συμβούλου της Μetron Analysis, Στράτου Φαναρά και κυρίως τα όσα ανέφερε στην ανάρτηση του, ήρθε χθες η τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε «δεν θα μπούμε σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες».

Την ίδια ακριβώς γραμμή ακολουθεί και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Η βουλευτής Δυτικού τομέα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας σήμερα στο Action24 ανέφερε για το ζήτημα: «Γίνονται επιθέσεις στους δημοσκόπους. Είναι μια κουβέντα, θα μου επιτρέψετε να πω, ανούσια και άγονη. Δεν νομίζω ότι μας προσθέτει κάτι».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 06:34'' βίντεο:

Μ. Καλ.