Η Κίνα έτοιμη να διαπραγματευτεί περισσότερες εμπορικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ, αλλά όχι αλλαγή καθεστώτος στην Ταϊβάν: Ανάλυση του CBS για την πρώτη μέρα του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο

Παρά την θερμή υποδοχή που του επεφύλαξε, ο κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν, κάνοντας λόγο για πιθανές «συγκρούσεις και ακόμη και πολεμικές αντιπαραθέσεις» εάν το θέμα δεν «αντιμετωπιστεί σωστά».

Κατά τη διάρκεια της συνόδου τους, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν πρόθυμοι να «ξεχάσουν» τον περσινό εμπορικό πόλεμο, εν μέσω αβεβαιότητας για την σύγκρουση στο Ιράν.

Η κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και 15 λεπτά, με τον Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει τη συνάντηση «καλή». Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν τον ιστορικό Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο.

Δημοσιογράφοι ρώτησαν τον αμερικανό πρόεδρο για το πώς εξελίχθηκαν οι συνομιλίες και εκείνος απάντησε ότι ήταν «εξαιρετικές».

«Η Κίνα είναι ένα απίστευτο μέρος», τόνισε. Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε για την Ταϊβάν, έκανε πως δεν άκουσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σι δεν θα κάνει πίσω στην Ταϊβάν

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», φέρεται να δήλωσε ο Σι στον Τραμπ. «Αν αντιμετωπιστεί σωστά, οι διμερείς σχέσεις θα χαρακτηρίζονται από σταθερότητα. Διαφορετικά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις ακόμη και αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν συνολικά τη σχέση τους».

{https://x.com/SpoxCHN_MaoNing/status/2054786400315490574}

Σύμφωνα με ανάρτηση του κινεζικού ΥΠΕΞ, ο Σι δήλωσε επίσης ότι «η "ανεξαρτησία της Ταϊβάν" και η ειρήνη στα Στενά είναι τόσο ασυμβίβαστες όσο η φωτιά με το νερό. Η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Στενά της Ταϊβάν αποτελεί τον μεγαλύτερο κοινό παρονομαστή μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Στην δική του ανάρτηση ο Λευκός Οίκος απέφυγε το θέμα της Ταϊβάν. Προτίμησε το εμπόριο, την φαιντανύλη και το Ιράν:

«Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της πρόσβασης των αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά και της αύξησης των κινεζικών επενδύσεων στις βιομηχανίες μας [...] Οι Πρόεδροι υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη να αξιοποιηθεί η πρόοδος για τον τερματισμό της ροής ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. Ο Πρόεδρος Σι κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση τους, ενώ εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου προκειμένου να μειωθεί στο μέλλον η εξάρτηση της Κίνας από τα Στενά. Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2054859596938785204}

Εμπορική κατάπαυση του πυρός

Στο πεδίο του εμπορίου και οι δύο πλευρές υπήρξαν αρκετά «ενθουσιώδεις». Το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι ο Σι δήλωσε στον Τραμπ πως «οι οικονομικές σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ είναι αμοιβαία επωφελείς και χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο όφελος».

Το πρακτορείο τον παρέθεσε να λέει: «Χθες, οι οικονομικές και εμπορικές ομάδες μας παρήγαγαν γενικά ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Αυτά είναι καλά νέα για τους λαούς των δύο χωρών και για τον κόσμο. Η ιστορία έχει δείξει επανειλημμένα ότι οι εμπορικοί πόλεμοι δεν έχουν νικητή».

«Όπου υπάρχουν διαφωνίες και τριβές, η διαβούλευση επί ίσοις όροις είναι η μόνη σωστή επιλογή», είπε, καλώντας «τις δύο πλευρές να διατηρήσουν από κοινού τη θετική δυναμική που δημιούργησαν με κόπο».

Η Κίνα ανοίγει τις πόρτες στις αμερικανικές επιχειρήσεις

Λίγο μετά την θερμή χειραψία των δύο ηγετών έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, ο Τραμπ τόνισε την προσωπική του σχέση με τον Σι, αποκαλώντας τον φίλο και «μεγάλο ηγέτη». Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι δυο τους πάντοτε κατάφερναν να επιλύουν τις διαφωνίες τους, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κάνουν «business» με την Κίνα.

«Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί», είπε στην στην πρώτη επίσκεψη αμερικανού προέδρου στην Κίνα από το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο το 2017. Πριν περίπου έναν χρόνο, κανείς δεν θα περίμενες αυτές τις φιλοφρονήσεις.

Οι υψηλοί δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στην Κίνα και σε δεκάδες άλλους εμπορικούς εταίρους προκάλεσαν έναν πόλεμο αντιποίνων, με τις δύο χώρες να αυξάνουν προσωρινά τους δασμούς τους πάνω από το 100%. ΗΠΑ και Κίνα συγκρούστηκαν επίσης για τις σπάνιες γαίες, τους ημιαγωγούς, τις φοιτητικές βίζες, το εμπόριο φαιντανύλης, τις εισαγωγές κινεζικής σόγιας και άλλα ζητήματα. Έκτοτε οι εντάσεις έχουν αποκλιμακωθεί, με αμφότερες τις χώρες να μειώνουν δασμούς και την Κίνα να συμφωνεί να σταματήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Παραμένει ασαφές αν οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια πιο ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν ότι καμία πλευρά δεν επιθυμεί επανάληψη του περσινού εμπορικού πολέμου και ότι και οι δύο επιδιώκουν σταθερότητα.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διασφαλίσει την πρόσβαση των ΗΠΑ στις σπάνιες γαίες, καθώς και «πράσινο φως» για τις αμερικανικές εταιρείες να εξάγουν τρόφιμα και άλλα προϊόντα στην κινεζική αγορά - ζητήματα που ενδέχεται να συζητηθούν στις επόμενες συναντήσεις. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ πρότεινε εξάλλου τη δημιουργία ενός αμερικανοκινεζικού «Συμβουλίου Εμπορίου» για τον συντονισμό αυτών των συμφωνιών.

Σημειώνεται πως αρκετά στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων συνόδευσαν τον Τραμπ στην Κίνα - όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ίλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV, οι επικεφαλής των εταιρειών συναντήθηκαν με τον Σι στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, ενώ το Xinhua μετέδωσε πως ο πρόεδρος τους διαβεβαίωσε πως η Κίνα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο την οικονομία της και ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ευρύτερες προοπτικές στη χώρα.