Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, «έπειτα από κατανόηση σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας οδού», ανέφερε σήμερα Πέμπτη το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή.

Η αναφορά του Fars έγινε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα, συμφώνησε με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για την ελεύθερη ροή ενέργειας.

Η πηγή ανέφερε στο Fars ότι η κίνηση αυτή προέκυψε έπειτα από αιτήματα του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών και του πρέσβη της Κίνας στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να διευκολύνει τη διέλευση κινεζικών πλοίων στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν περιόρισε σημαντικά τη διέλευση από τα Στενά.

Ένα κινεζικό τάνκερ μεταφοράς πετρελαίου χωρητικότητας 2 εκατομμυρίων βαρελιών ιρακινού αργού διέσχισε τα Στενά την Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, αφού είχε παραμείνει καθηλωμένο στον Περσικό Κόλπο για πάνω από δύο μήνες λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters