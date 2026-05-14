Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 0,34% στα 105,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,43%, διαμορφούμενο στα 101,45 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Πέμπτη, καθώς η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε για αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ενόψει της θερινής περιόδου υψηλής ζήτησης, ενώ παράλληλα ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης το 2026.

Στη μηνιαία έκθεσή του, ο ΟΠΕΚ μείωσε την εκτίμηση για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 στα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 1,4 εκατ. βαρέλια. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή του οργανισμού υποχώρησε κατά 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο και συνολικά έχει μειωθεί πάνω από 30% ή κατά 9,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η τελευταία έκθεση του ΟΠΕΚ αναμένεται να είναι και η τελευταία που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την αποχώρησή τους από το καρτέλ την 1η Μαΐου.

Από την πλευρά της, η IEA υπογράμμισε τις σοβαρές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Όπως ανέφερε, περισσότερο από δέκα εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, οι αυξανόμενες απώλειες εφοδιασμού από τα Στενά του Ορμούζ εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό-ρεκόρ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι περικοπές στην προσφορά ξεπερνούν πλέον τα 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με τη συνολική απώλεια παραγωγής από τις χώρες του Κόλπου να υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο βαρέλια. Η IEA προειδοποίησε ότι η αγορά ενδέχεται να εισέλθει σε περίοδο ακόμη μεγαλύτερης αστάθειας όσο πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής ζήτησης.

Αναλυτές αναφέρουν ότι η διάρκεια των υψηλών τιμών καυσίμων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά και από το ενδεχόμενο περαιτέρω ζημιών σε πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.