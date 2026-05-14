Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.

Aντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις εισαγωγής των μαθητών στην Α' τάξη των Μουσικών Σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 19 Ιουνίου.

Η αρχή γίνεται με την Τρίτη 16 Ιουνίου και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση του ηχητικού υλικού που εντάσσεται στην ενότητα: Διάκριση ηχοχρωμάτων (CD)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης θα ακολουθήσει την ίδια ημέρα η διαδικασία της ατομικής προφορικής εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή στις ενότητες: Αντίληψη των ρυθμών, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την είσοδο στη σχολική μονάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων έγγραφο ταυτοπροσωπίας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Οι υποψήφιοι/ες που δεν προσκομίζουν το έγγραφο ταυτοπροσωπίας αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τα ονόματά τους γράφονται στο πρακτικό των αποτελεσμάτων με την συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων για τα ανωτέρω. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής τους.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ