Οι Deep Purple κυκλοφόρησαν το single «Arrogant Boy» και είναι το πρώτο από το νέο τους άλμπουμ «Splat!».



Το θρυλικό συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 24ο στούντιο άλμπουμ του, τη συνέχεια του «=1» του 2024, στις 3 Ιουλίου μέσω της earMUSIC. Στο πρώτο single, το δυναμικό και γεμάτο ενέργεια «Arrogant Boy», η μπάντα προσπαθεί να αποτυπώσει την ταχύτητα και τη δύναμη των πρώτων της χρόνων.

Ο frontman Ian Gillan δηλώνει σχετικά με τη νέα κυκλοφορία: «Αυτή είναι η ιστορία του Μπίλι, που δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει. Είναι δυσαρεστημένος με την κατάσταση, οπότε εκφράζει την άποψή του και βρίσκει έναν τρόπο να εκνευρίζει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την ελίτ. Και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο διασκεδαστικό από το να εκνευρίζω την ελίτ. Θα ήταν μια ευχάριστη άσκηση για μένα κάθε πρωί μετά τον καφέ».

{https://youtu.be/SoSr0sStFaE?si=o6Z0dovTLw6WyIB6}

Στο άλμπουμ «Splat!», οι Deep Purple συνεργάζονται ξανά με τον διάσημο παραγωγό Bob Ezrin (KISS, Pink Floyd, Lou Reed), ενώ το άλμπουμ έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο «σκληρά» άλμπουμ του συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια, με τα κομμάτια να έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά στο στούντιο.

Σύμφωνα με τον Gillan, «η τρέχουσα μορφή των Deep Purple μοιάζει πολύ με μια εκδοχή του συγκροτήματος της εποχής εκείνης, όπως ήταν τη δεκαετία του '70».

«Πρέπει να πω ότι τώρα επιστρέψαμε δυναμικά με υλικό που ταιριάζει απόλυτα με τα “Highway Star”, “Smoke on the Water”, “Lazy” – τη δυναμική, την ισορροπία και τη χαρά της μουσικής που δημιουργήσαμε από το ’69 έως το ’73. Οι Deep Purple βρίσκονται σε εξαιρετική φάση αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Το «Splat!» θα κυκλοφορήσει ως boxset 2LP, μαζί με ένα 12σέλιδο booklet, ένα CD digisleeve, τρεις αποκλειστικούς δίσκους βινυλίου 10” με ζωντανές ηχογραφήσεις από την περιοδεία τους το 2024 και έναν αποκλειστικό δίσκο 7” με το bonus track «GUINNESIS».

Θυμίζουμε ότι οι Deep Purple επιστρέφουν στην Αθήνα για μια συναυλία στο Telekom Center στις 13 Οκτωβρίου 2026.



