Η σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της για τους μαθητές Λυκείου - Όλες οι ημερομηνίες εξετάσεων, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα.

«Πέφτει» η αυλαία των μαθημάτων στα Λύκεια της χώρας με τους μαθητές να μετράνε αντίστροφα για την έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων από την προσεχή Δευτέρα 18 του μήνα. Σημειωτέον ότι αργότερο μέχρι και αύριο (15/5) πρέπει να έχουν δοθεί ή αποσταλεί στους γονείς οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου.

Πότε οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις: Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4692/2020 (Α΄ 111), προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.. Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.

Πανελλήνιες 2026: Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στα τέλη Μαΐου για χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής δοκιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η «πρεμιέρα» των εξετάσεων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Μαθηματικών για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, καθώς και της Βιολογίας για τις Σπουδές Υγείας.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού τους. Οι Πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους: α) στυλό, μπλε ή μαύρου χρώματος, ανεξίτηλης μελάνης,β) μολύβι (δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν διευκρινίζεται στις οδηγίες των θεμάτων), γ) γομολάστιχα, δ) γεωμετρικά όργανα, ε) μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Προσοχή: Εάν ο υποψήφιος φτάσει στο εξεταστικό κέντρο των Πανελληνίων με κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να ενημερώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ. και να του το παραδίδει. Τα κινητά τηλέφωνα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο εντός του σχολείου και παραδίδονται στους υποψηφίους όταν αποχωρούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και το ειδικό καρτελάκι που πιστοποιεί την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ( Δελτίο Εξεταζόμενου).

Για οποιαδήποτε απορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στους επιτηρητές που θα βρίσκονται στην αίθουσα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύψει.

Τα «απαγορευμένα» αντικείμενα στις Πανελλήνιες 2026

Ωστόσο, υπάρχει και μια κατηγορία αντικειμένων που οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύονται:

βιβλία,

τετράδια,

σημειώσεις,

διορθωτικό υγρό ή ταινία,

κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστικές μηχανές,

ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές κάθε τμήματος.