Σκληρή απάντηση έδωσε ο δημοσιογράφος για τα όσα είπε χθες ο Λάκης Λαζόπουλος.

Απάντηση- για ακόμη μία φορά - έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας, στον Λάκη Λαζόπουλο με αφορμή τα όσα είπε ο ίδιος χθες στο «Αλ Τσαντίρι».

«Επειδή έχω βαρεθεί με τους κομπλεξικούς και τους εμμονικούς που με χτυπάνε στην τηλεόραση. Χθες ας πούμε, ο Λάκης Λαζόπουλος, για ακόμα μία φορά, σε μία επίδειξη αλητείας, εγώ δεν λέω ότι είναι αλήτης ο Λαζόπουλος, όμως αυτό που κάνει είναι αλητεία. Παραποίησε λεγόμενά μου, έκοψε-έραψε εκεί που το ήθελε, για να βάλει αυτό το αφήγημα που του αρέσει πάρα πολύ, ότι εγώ με κάποιο λόγο συνδέομαι με τον Μητσοτάκη και τον στηρίζω. Και ότι εγώ είμαι εναντίον των γονιών που θέλουν το δίκιο τους για τα Τέμπη. Τέλος πάντων, αυτό είναι αλητεία.

Το λέω ξεκάθαρα ότι είναι αλητεία και μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια να το αποδείξω, γιατί απέναντί μου κάνει αλητεία ο κύριος Λαζόπουλος. Αλητεία όμως. Αλητεία αυτό που κάνει. Βάζει, κόβει, ράβει ο Λαζόπουλος και αφού κόψει, ράψει, λέει αυτά που θέλει να πει. Δεν πειράζει. Τον έχω μάθει, δεν με ενοχλεί.Υπάρχουν και άλλοι κομπλεξικοί και άλλοι εμμονικοί απέναντί μου. Εγώ λέω, εντάξει είναι 5-6. Να βρεθούν όλοι μαζί, να κάνουν ένα σύλλογο εμμονικών και κομπλεξικών απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα, να κάνουν και αρχαιρεσίες κανονικά, πρόεδρο, ταμεία… Α, για ταμείας θα ήταν πολύ καλός ο Λαζόπουλος ας πούμε» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Οι δύο τηλεοπτικές προσωπικότητες έχουν βρεθεί πολλές φορές σε αντιπαράθεση μέσα από τις εκπομπές τους. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι όταν ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο με αφορμή τα όσα σχολίασε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ, το οποίο μάλιστα ο τελευταίος το διάβασε στον «αέρα» της εκπομπής.