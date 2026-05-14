Το «Heart of the Beast» έρχεται τον Σεπτέμβριο.

Η νέα ταινία του Ντέιβιντ Ερ με τίτλο «Heart of the Beast» και πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου από την Paramount Pictures.

Το σενάριο του Κάμερον Αλεξάντερ ακολουθεί «έναν απόμαχο στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων και το πρώην σκύλο μάχης του, οι οποίοι ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου για να επιστρέψουν στον πολιτισμό, μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην αφιλόξενη άγρια φύση της Αλάσκας».

Tα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο στο Κουίνσταουν της Νέας Ζηλανδίας με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Mauro Fiore. Το καστ συμπληρώνουν οι: πλαισιωμένος Τζ.Κ. Σίμονς και Άννα Λαμπ.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Ντάμιεν Σαζέλ (Damien Chazelle) και Ολίβια Χάμιλτον (Olivia Hamilton) μέσω της Wild Chickens Productions, μαζί με τον Πιτ για την Plan B Entertainment, τον σκηνοθέτη για λογαριασμό της Crave Films και την Temple Hill Entertainment.

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, το «Heart of the Beast» διάρκειας 100 λεπτών, θα κάνει πρεμιέρα παράλληλα με την ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, «Forgotten Island» και την επανακυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας της Marvel, «Avengers: Endgame».