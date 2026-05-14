Οι απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν στα δημοφιλή βερνίκια νυχιών που πωλούνται και στην ελληνική αγορά.

Για την ανάκληση δύο ακατάλληλων βερνικιών νυχιών ενημερωθήκαμε από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Ευρωπαικού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση οι αρμόδιες αρχές της Μάλτας προχώρησαν στην ανάκληση δύο gel βερνικιών νυχιών της εταιρείας VICTORIA VYNN μετά τον εντοπισμό απαγορευμένης χημικής ουσίας στο προϊόν. Η ευρωπαϊκή ειδοποίηση ασφαλείας αφορά το αριθμό μοντέλο No. 047 και barcode 5902533300464 καθώς και το μοντέλο 050 και Barcode 5902533300495.

Αυτά είναι τα βερνίκια νυχιών που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την ενημέρωση, περιέχουν την ουσία Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO), η οποία απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη ουσία ενδέχεται να επηρεάσει το αναπαραγωγικό σύστημα, να προκαλέσει βλάβες στην υγεία του αγέννητου παιδιού, να οδηγήσει σε αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Τα επίμαχα καλλυντικά κρίθηκαν μη συμβατά με τον Κανονισμό Καλλυντικών Προϊόντων της ΕΕ, ενώ αποφασίστηκε η καταστροφή τους και η απόσυρσής του από την αγορά. Παράγονται στην Πολωνία και διατίθεται σε μαύρο μπουκαλάκι με κόκκινη επισήμανση στο καπάκι. Να σημειωθεί ότι τα εν λόγω βερνίκια νυχιών διατίθενται και στην ελληνική αγορά.