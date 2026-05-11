Τι εντόπισε ο ΕΦΕΤ και διέταξε την ανάκληση παρτίδας - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές που τα έχουν προμηθευτεί.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ γνωστοποιεί την ανάκληση παρτίδας κουλουριών. Ειδικότερα, καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο φουντούκι κι έχουν προμηθευτεί το προϊόν με με τα στοιχεία: «Κουλούρια» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28/12/26, με αριθμό παρτίδας Lot 1107626, συσκευασίας καθαρού βάρους 300g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την EYΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου να μην το καταναλώσουν.

Τα κουλούρια που ανακαλούνται - Η επίμαχη παρτίδα

Ο ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου) προέβη σε δειγματοληψία, το προϊόν εξετάστηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ και ανιχνεύτηκε η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (φουντούκι), η οποία δεν δηλώνεται στην επισήμανση. Τέλος ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Η ανάρτηση του ΕΦΕΤ

