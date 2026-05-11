«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής», αναφέρει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα, χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού, αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή, να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή», αναφέρει η Τίνα Μεσσαροπούλου για την κατάσταση της υγείας του συζύγου της και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Σε ανάρτησή της, η Τίνα Μεσσαροπούλου ευχαριστεί το προσωπικό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον για τον σύζυγό της, ενώ ενημερώνει και για τη μεταφορά του σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

«Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού – από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μας έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη», αναφέρει.

Προσθέτει ακόμα πως «ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωσή του, κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα».

