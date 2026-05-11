Δείτε αναλυτικά τα Πόθεν Έσχες των υπουργών. Ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα και ποιοι τις υψηλότερες καταθέσεις στις τράπεζες.

Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής. Πρόκειται συνολικά για 1.837 δηλώσεις του έτους 2025 (χρήση 2024), καθώς και για 17 αρχικές δηλώσεις.

Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, τις οποίες καταγράψαμε σε προηγούμενο δημοσίευμα. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα Πόθεν Έσχες των μελών της κυβέρνησης, καθώς οι αποκλίσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία και οφειλές είναι σε αρκετές περιπτώσεις εντυπωσιακές.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, λόγω της πώλησης τριών ακινήτων στον Κότρωνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στον Νομό Λακωνίας φαίνεται να έχει τα περισσότερα εισοδήματα απ’ οποιοδήποτε άλλο μέλος της κυβέρνησης, ενώ το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά στις τραπεζικές καταθέσεις. Ο υπουργός Ανάπτυξης έλαβε από την πώληση των τριών αυτών ακινήτων, συνολικά, 1.614.000,00 ευρώ.

Δηλωθέντα εισοδήματα

Σε ό,τι αφορά στα δηλωθέντα εισοδήματα, την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 1.683.502,27 ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Δένδιας με 1.245.562,81 ευρώ, ο Βασίλης Κικίλιας με 980.175,15 ευρώ, ο Σταύρος Παπασταύρου με 760.005,15 ευρώ και ο Θάνος Πλεύρης με 293.205,26 ευρώ.

Τραπεζικές καταθέσεις

Στις τραπεζικές καταθέσεις, πρώτος εμφανίζεται και πάλι ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 2.031.191,32 ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Δημήτρης Παπαστεργίου με 1.502.515,40 ευρώ, η Νίκη Κεραμέως με 1.372.115,16 ευρώ, η Όλγα Κεφαλογιάννη με 1.184.065,22 ευρώ και η Δόμνα Μιχαηλίδου με 1.141.678,13 ευρώ.

Ακίνητη περιουσία

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, τα περισσότερα ακίνητα δηλώνει ο Θάνος Πλεύρης με 29, ενώ ακολουθούν ο Δημήτρης Παπαστεργίου με 26, ο Βασίλης Κικίλιας με 22, η Όλγα Κεφαλογιάννη με 21 και ο Γιώργος Φλωρίδης με 19 ακίνητα, όσα δηλώνει και ο Νίκος Δένδιας.

Οφειλές

Τέλος, στις οφειλές από δάνεια και πιστωτικές κάρτες, υψηλότερο ποσό εμφανίζει ο Σταύρος Παπασταύρου με 532.699,09 ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Άδωνις Γεωργιάδης με 482.858,12 ευρώ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 140.156,10 ευρώ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 125.982,58 ευρώ και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 125.198,37 ευρώ.

Αναλυτικά:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κυριάκος Πιερρακάκης

Εισοδήματα: 35.084,70 ευρώ

Καταθέσεις: 102.459,75 ευρώ

Ακίνητα: 5

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 125.982,58 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γιώργος Γεραπετρίτης

Εισοδήματα: 81.759,15 ευρώ

Καταθέσεις: 96.254,32 ευρώ

Ακίνητα: 4

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: -

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Νίκος Δένδιας

Εισοδήματα: 1.245.562,81 ευρώ

Καταθέσεις: 175.822,20 ευρώ

Ακίνητα: 18

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 11.465,93 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θοδωρής Λιβάνιος

Εισοδήματα: 82.806,59 ευρώ

Καταθέσεις: 2.171,84 ευρώ

Ακίνητα: -

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: -

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σοφία Ζαχαράκη

Εισοδήματα: 76.334,61 ευρώ

Καταθέσεις: 13.409,60 ευρώ

Ακίνητα: 4

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 3.987,87 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Άδωνις Γεωργιάδης

Εισοδήματα: 125.929,68 ευρώ

Καταθέσεις: 21.023,92 ευρώ

Ακίνητα: 14

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 482.858,12 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Χρίστος Δήμας

Εισοδήματα: 72.402,25 ευρώ.

Καταθέσεις: 237.628,71 ευρώ

Ακίνητα: 4

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: -

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σταύρος Παπασταύρου

Εισοδήματα: 760.005,15 ευρώ

Καταθέσεις: 959.812,31 ευρώ

Ακίνητα: 11

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 532.699,09 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τάκης Θεοδωρικάκος

Εισοδήματα: 1.683.502,27 ευρώ

Καταθέσεις: 2.031.191,32 ευρώ

Ακίνητα: 18

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 140.156,10 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Νίκη Κεραμέως

Εισοδήματα: 88.872,73 ευρώ

Καταθέσεις: 1.372.115,16 ευρώ

Ακίνητα: 8

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: -

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Εισοδήματα: 66.833,39 ευρώ

Καταθέσεις: 74.683,65 ευρώ

Ακίνητα: 3

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 125.198,37 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γιώργος Φλωρίδης

Εισοδήματα: 141.321,94 ευρώ

Καταθέσεις: 279.417,14 ευρώ

Ακίνητα: 19

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 8.063,12 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Λίνα Μενδώνη

Εισοδήματα: 157.601,33 ευρώ

Καταθέσεις: 183.498,21

Ακίνητα: 4

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 452,46

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Θάνος Πλεύρης

Εισοδήματα: 293.205,26 ευρώ

Καταθέσεις: 255.671,43

Ακίνητα: 29

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: -

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Δόμνα Μιχαηλίδου

Εισοδήματα: 291.189,53 ευρώ

Καταθέσεις: 1.141.678,13 ευρώ

Ακίνητα: 6

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 4.335,59 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μαργαρίτης Σχοινάς – Δεν ήταν υπόχρεος κατάθεσης Πόθεν Έσχες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Βασίλης Κικίλιας

Εισοδήματα: 980.175,15 ευρώ

Καταθέσεις: 140.880,17 ευρώ

Ακίνητα: 22

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: -

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Όλγα Κεφαλογιάννη

Εισοδήματα: 70.464,65 ευρώ

Καταθέσεις: 1.184.065,22

Ακίνητα: 21

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 1.424,46 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δημήτρης Παπαστεργίου

Εισοδήματα: 202.604,03 ευρώ

Καταθέσεις: 1.502.515,40 ευρώ

Ακίνητα: 26

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 32.910,09 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ευάγγελος Τουρνάς

Εισοδήματα: 114.743,73 ευρώ

Καταθέσεις: 244.745,91 ευρώ

Ακίνητα: 2

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: -

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

Υπουργός Επικρατείας

Άκης Σκέρτσος

Εισοδήματα: 80.711,67 ευρώ

Καταθέσεις: 103.110 ευρώ

Ακίνητα: 6

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 30.750,16 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Παύλος Μαρινάκης

Εισοδήματα: 71.087,93 ευρώ

Καταθέσεις: 343.889,62 ευρώ

Ακίνητα: 1

Οφειλές σε δάνεια / πιστωτικές κάρτες / φυσικά πρόσωπα: 17,11 ευρώ

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες.