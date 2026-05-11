Ο Άλεν δήλωσε αθώος και για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ και την επίθεση σε αξιωματούχους ασφαλείας.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο άνδρας που κατηγορείται ότι κατάφερε να περάσει από την ασφάλεια στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, δήλωσε αθώος για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Άλεν οδηγήθηκε σε δίκη τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Άλεν στις 26 Απριλίου μπήκε στο ξενοδοχείο, όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, ενώ ο Τραμπ και κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης βρίσκονταν σε διαφορετικό όροφο.

Ο Άλεν κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ ενώ διέσχιζε ένα σημείο ελέγχου της ασφάλειας.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ αλλά και την επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό. Σημειώνεται ότι ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας δέχθηκε πυρά αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά καθώς φορούσε προστατευτικό γιλέκο.

Οι δικηγόροι του Άλεν ζήτησαν από το δικαστήριο να αποκλείσει κορυφαίους αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την εμπλοκή στην υπόθεσή του, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων επειδή ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Επισήμαναν την παρουσία της εισαγγελέα της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο και του αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς στο δείπνο, λέγοντας ότι υπάρχει «ζήτημα μεροληψίας».

Με πληροφορίες του CNN