Η Δημοτική Αρχή δηλώνει πρόθυμη να διαθέσει στις 6 Ιουνίου όλους τους χώρους που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου εντός της Πανεπιστημιούπολης, για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή».

Η Δημοτική Αρχή Καισαριανής καταγγέλλει την «απαράδεκτη στάση» της κυβέρνησης και των πρυτανικών αρχών του ΕΚΠΑ, αναφορικά με την άρνηση παραχώρησης χώρου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», στις 6 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από καλλιτέχνες και πολίτες, καθώς το φεστιβάλ χαρακτηρίζεται ως «ευρέως γνωστό πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός», με μακρά παρουσία στην περιοχή και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημιούπολη και τον Δήμο Ζωγράφου. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι το φεστιβάλ έχει συμβάλει, επί σειρά ετών, στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των χώρων όπου φιλοξενείται.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «εξοργιστική» την επίκληση λόγων ασφάλειας και πολιτικής προστασίας από την κυβέρνηση, τη στιγμή που – όπως αναφέρει – ο λαός παραμένει εκτεθειμένος σε φυσικές καταστροφές λόγω υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Τέλος, η Δημοτική Αρχή Καισαριανής δηλώνει πρόθυμη να διαθέσει στις 6 Ιουνίου όλους τους χώρους που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου εντός της Πανεπιστημιούπολης, για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», καθώς και ότι θα συνδράμει σε οτιδήποτε απαιτηθεί για την πραγματοποίησή του.

H ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της Κυβέρνηση και των Πρυτανικών Αρχών του ΕΚΠΑ για την άρνησή τους να παραχωρήσουν χώρο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή, στις 6 Ιούνη. Εύλογα η απόφαση αυτή έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων σε καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν ευρέως γνωστό πολιτιστικό και πολιτικό θεσμό και ιδιαίτερα στις γειτονιές μας, καθώς φιλοξενήθηκε στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς, στην Πανεπιστημιούπολη και τον δήμο Ζωγράφου για σειρά ετών, με καθοριστική συμβολή στην αναβάθμιση των χώρων που αξιοποιούνταν για τις εκδηλώσεις. Είναι εξοργιστικό η κυβέρνηση να επικαλείται λόγους ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας, την ίδια ώρα που αφήνει αθωράκιστο τον λαό σε πλημμύρες και φωτιές, λόγω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Ενώνουμε τη φωνή μας με τον καλλιτεχνικό κόσμο, τους φοιτητικούς συλλόγους και τα εργατικά σωματεία, ενάντια στην προσπάθεια επιβολής εμποδίων, καταστολής και λογοκρισίας.

Ταυτόχρονα με το σημερινό Δελτίο Τύπου εκφράζουμε την πρόθεσή μας να διαθέσουμε στις 6 Ιούνη όλους τους χώρους που ανήκουν στη δικαιοδοσία του δήμου Καισαριανής εντός Πανεπιστημιούπολης για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ της ΚΝΕ-Οδηγητή και τη συνδρομή μας για ό,τι απαιτηθεί για αυτό.