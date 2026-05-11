Tο ελικόπτερο πραγματοποίησε αλλεπάλληλους ελιγμούς γύρω από το πλοίο, περνώντας σε πολύ μικρή απόσταση από αυτό.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο Αιγαίο, όταν ένα ελικόπτερο παρενόχλησε το επιβατικό πλοίο «Θεόφιλος» ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο, προκαλώντας προβληματισμό τόσο στους επιβάτες όσο και στο πλήρωμα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής Live News, το ελικόπτερο πετούσε αρκετά χαμηλά και κοντά στο πλοίο, πραγματοποιώντας μάλιστα επικίνδυνους ελιγμούς.

Η πτήση του ελικοπτέρου προκάλεσε εύλογα ερωτήματα, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να βρεθεί ο πιλότος αλλά και τα αίτια που προκάλεσαν σε αυτή την επικίνδυνη και προκλητική ενέργεια.

