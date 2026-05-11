Tίποτα δεν έχει τελειώσει, λέει το Netflix... Μιλάς με γρίφους γέροντα.

Το Netflix φαίνεται έτοιμο να επιστρέψει στον κόσμο του La Casa de Papel, και οι θαυμαστές ήδη προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τι θα ακολουθήσει. Ένα νέο teaser που μοιράστηκε η πλατφόρμα άφησε να εννοηθεί ότι το franchise επεκτείνεται ξανά, προκαλώντας εικασίες για νέα spin-offs, πιθανές επιστροφές χαρακτήρων, ακόμη και συζητήσεις για την 6η σεζόν.

Τα ευχάριστα νέα ήρθαν κατά την παγκόσμια πρεμιέρα της 2ης σεζόν του spin-off Berlin στη Σεβίλλη. Ο Álvaro Morte, που έπαιξε τον Καθηγητή στην αρχική σειρά, επιβεβαίωσε ότι το σύμπαν του La Casa de Papel θα συνεχιστεί στο Netflix. Η πλατφόρμα επίσης κυκλοφόρησε ένα σύντομο teaser γεμάτο αναφορές σε παλιές ληστείες από την ισπανική σειρά που έγινε παγκόσμιο χιτ.

«Η επανάσταση ΠΟΤΕ δεν τελειώνει», ανέφερε η ανακοίνωση του Netflix αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι έρχεται κάτι μεγαλύτερο από μια απλή νέα σεζόν.

Η αντίδραση των φαν ήταν ακαριαία. Αφού ξεπέρασαν το πρώτο σοκ, άρχισαν τις εικασίες και τα σενάρια για το τι θέλει να πει ο ποιητής, στην προκειμένη περίπτωση το Netflix.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι το Netflix μπορεί να αναπτύσσει πολλαπλά spin-offs βασισμένα σε χαρακτήρες αντί για την 6η σεζόν του La Casa de Papel. Άλλοι πιστεύουν ότι και οι δύο ιδέες θα μπορούσαν να συμβούν ταυτόχρονα. Ένα σημαντικό στοιχείο από το teaser έδειξε χέρια να σκάβουν για να βρουν μια χρυσή ράβδο, μια στιγμή που πολλοί θεατές συνδύασαν με την ιστορία της Τράπεζας της Ισπανίας από την αρχική σειρά.

Παράλληλα, η Εl País ανέφερε ότι η Vancouver Media, η εταιρεία παραγωγής του Alex Pina, δημιουργού του La Casa de Papel, ήδη γυρίζει μια μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων που εστιάζει στον Συνταγματάρχη Ταμάγιο, τον οποίο υποδύεται ο Fernando Cayo.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το La Casa de Papel, διατηρεί αυτή τη στιγμή βαθμολογία 8.2/10 στο IMDb και 94% βαθμολογία κοινού στο Rotten Tomatoes, ενώ το spin-off του Berlin, το οποίο επιστρέφει με 2η σεζόν στις 15/05, βοήθησε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον για το franchise ζωντανό.