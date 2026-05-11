Επεισόδιο 16:
Επεισόδιο 16:
Με αφορμή το πρόσφατο εργατικό ατύχημα στο μανάβικο, ο Δημήτρης αποφασίζει ότι πρέπει να εκπαιδεύσει δύο υπαλλήλους ως υπεύθυνους πρώτων βοηθειών. Και οι δύο τυχεροί είναι... ο Αντώνης και η Ρένα. Στα τυριά, η κυρία Βάσω, η μάνα του Περικλή, επισκέπτεται το καμάρι της στη δουλειά. Όμως η Χαριστέλλα εντοπίζει κάτι περίεργο στη συμπεριφορά της.
Παράλληλα, στην αποθήκη, ο Σπύρος ετοιμάζεται να υποδεχτεί την πρώην του για να συνοδεύσουν την κόρη τους σε μια εκδήλωση. Και όταν η πρώην του τον στήνει, ο Σπύρος πρέπει να βρει μια «αναπληρωματική μαμά» μέσα από το μαγαζί. Τέλος, στην υποδοχή ένα μπουκάλι νερό πέφτει πάνω στο λάπτοπ του Δημήτρη και το χαλάει.
Ο Βασίλης αναλαμβάνει να λύσει το «έγκλημα» με βασικές υπόπτους την Έφη και τη Σταυρούλα.
Guest: Κάρμεν Ρουγγέρη, Κατερίνα Στικούδη