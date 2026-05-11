Τα συγκινητικά λόγια του Φωκά Ευαγγελινού για τον Akyla λίγο πριν τον Α’ Ημιτελικό για τη Eurovision 2026.

Μία κοινή συνέντευξη παραχώρησαν ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κέλλυ Βρανάκη, λίγο πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 και ένα σύντομο απόσπασμα αυτής προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο 27χρονος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις πρόβες του και στην αγωνία του για την εμφάνισή του στη σκηνή της Βιέννης, ενώ από την πλευρά του ο Φωκάς Ευαγγελινός, αναφέρθηκε στο ήθος και στην επιθυμία του Akyla να τα καταφέρει.

Πρώτος ο Φωκάς Ευαγγελινός ανέφερε: «Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Έχουν πάει όλα πάρα πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι να απολαύσει το κοινό την προσπάθεια μας και πιστεύω ότι ο Akylas μου θα λάμψει. Είναι πάρα πολύ καλός, έχει φοβερή ενέργεια και πιστεύω ότι όλο το στάδιο θα ξεσηκωθεί».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, μιλώντας για τον Φωκά Ευαγγελινό δήλωσε: «Πραγματικά αυτό που έχει ετοιμάσει είναι υπέροχο, έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις που προσπαθούμε να κρατήσουμε πολύ καιρό κρυφές».

Σε ό,τι αφορά τα συναισθήματά του ο Akylas δήλωσε: «Ήταν παραπάνω από αυτά που είχα φανταστεί. Έτρεμα στην αρχή, πριν το πρώτο «πάμε» είχα αγωνία. Πάντα έχω πολύ άγχος αλλά μετά το βρίσκω».

Τέλος, ο γνωστός χορογράφος, αναφέρθηκε στην προσπάθεια του 27χρονου τραγουδιστή: «Ο κόσμος βλέπει ένα τρίλεπτο αλλά ο Akylas έχει κάνει ένα μαραθώνιο τεσσάρων μηνών με τεράστια ταλαιπωρία, αλλά πάντα με το χαμόγελο, ήταν πάντα εκεί. Είναι πολύ όμορφο… Αυτό είναι ένα όμορφο μήνυμα για τη νέα γενιά. Ο Akylas πριν από τέσσερις μήνες μπορεί να ήταν στους δρόμους και να τραγουδούσε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα, στη νούμερο ένα σκηνή της Ευρώπης. Θα τον δουν 250 εκατομμύρια κόσμος…».

Κλείνοντας, ο Akylas δεν δίστασε να αναφερθεί σε ορισμένα σχόλια που έχει λάβει για την σκηνική του παρουσία και το πατίνι που θα έχει στη σκηνή της Eurovision: «Δεν θα ήθελα να πω κάτι αλλά… Γέλασα πολύ με τα memes που φοβούνται μη πέσω από το πατίνι. Το έχουμε κάνει καλή πρόβα, πιστεύω δεν θα πέσω. Υπάρχουν όμως και πολύ πιο απαιτητικά και δύσκολα στοιχεία…».

