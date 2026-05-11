Πάλι καλά που ξέχασε το... προπατορικό αμάρτημα!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως εμφανίζει και η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη που αντιπαραβάλλει το ... «βρώμικο ΄89».

Δεν θα πούμε πάλι καλά που δεν ανατρέχει ως το ...προπατορικό αμάρτημα. Απλώς θα θυμίσουμε πως ο Ανδρέας Παπανδρέου -που υπονομεύτηκε από τα μέσα, από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ- αμέσως μετά το Ειδικό Δικαστήριο συνεργάστηκε με τον τότε Συνασπισμό στην Αυτοδιοίκηση και αλλού.

Δεν συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία!

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

«Κύριε Ζαχαριάδη, συγκρατηθείτε. Δεν χρειάζεται να επιδεικνύετε τέτοιο υπερβάλλοντα ζήλο.

Ξεσκονίστε τη μνήμη σας:

Το κόμμα σας έκατσε και στο τραπέζι της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,

και κατήγοροι του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξατε,

και με την Ακροδεξιά του κ. Καμμένου συγκυβερνήσατε,

και τρίτο μνημόνιο εφαρμόσατε.

Ο δημοκρατικός κόσμος θα μας κρίνει όλους για τη στάση μας σε μια συγκυρία, που κυβερνά μια επικίνδυνη κυβέρνηση.

Ποιος προσπαθεί για την πολιτική αλλαγή και ποιος με τις επιλογές του βάζει βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη».

Ε.Σ.