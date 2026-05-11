«Όταν χρειάστηκε να αποδείξω αν θέλω ή όχι να φύγει η ΝΔ, τάχθηκα χωρίς «ναι μεν αλλά» υπέρ του υποψηφίου που στήριξε το ΠΑΣΟΚ στον δήμο της Αθήνας και είμαι περήφανος γι' αυτή μου την επιλογή» δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Σήκωσε το γάντι ο Κώστας Ζαχαριάδης και απάντησε το ίδιο σκληρά στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι συνδιοικεί με τη ΝΔ σε φορείς όπως η ΓΣΕΕ και το ΤΕΕ και σημειώνει με νόημα: «Πήραν σωστή απόφαση ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ και στις μισές τους ανακοινώσεις αναφέρουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα υιοθετώντας, τηρουμένων των αναλογιών, την θεωρία των δυο άκρων».

Ταυτόχρονα χρησιμοποιεί το παράδειγμα της στήριξής του στον Χάρη Δούκα στο Δήμο Αθηναίων: «Όταν χρειάστηκε να αποδείξω αν θέλω ή όχι να φύγει η ΝΔ, τάχθηκα χωρίς «ναι μεν αλλά» υπέρ του υποψηφίου που στήριξε το ΠΑΣΟΚ στον δήμο της Αθήνας και είμαι περήφανος γι' αυτή μου την επιλογή. Το δήλωσα τότε, το δηλώνω και σήμερα».

Η δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη έχει ως εξής:

«Συνδιοικούν με τη ΝΔ στην ΓΣΕΕ.

Συνδιοικούν με τη ΝΔ στο ΤΕΕ.

Πήραν σωστή απόφαση ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ και στις μισές τους ανακοινώσεις αναφέρουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα υιοθετώντας, τηρουμένων των αναλογιών, την θεωρία των δυο άκρων.

Δεν ήταν το δικό μας κόμμα στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον κ. Μητσοτάκη και κορυφαίους υπουργούς της σημερινής του κυβέρνησης.

Όταν χρειάστηκε να αποδείξω αν θέλω ή όχι να φύγει η ΝΔ, τάχθηκα χωρίς «ναι μεν αλλά» υπέρ του υποψηφίου που στήριξε το ΠΑΣΟΚ στον δήμο της Αθήνας και είμαι περήφανος γι' αυτή μου την επιλογή. Το δήλωσα τότε, το δηλώνω και σήμερα.

Γι’ αυτό, αγαπητοί συναγωνιστές, να έχετε μέτρο και στον λόγο σας και στις ανακοινώσεις σας, γιατί έχετε μπερδέψει το μπόι σας με τη σκιά σας και πλέον το ομολογείτε κι εσείς, με δηλώσεις όπως «θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί, ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά, η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί». Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.

Υ.Γ. Και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση σε κάνει ο λαός. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ήρθε τρίτο. Για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου».

Ε.Σ.