«Για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου» τόνισε όλο νόημα.

Σκληρή απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων.

Ο κ. Ζαχαριάδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «συνδιοικεί» με τη Νέα Δημοκρατία σε θεσμικούς φορείς όπως η ΓΣΕΕ και το ΤΕΕ, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, παρότι δηλώνει πως δεν επιθυμεί συνεργασία με τη ΝΔ, επιτίθεται συχνά στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για υιοθέτηση «της θεωρίας των δύο άκρων».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν στο παρελθόν σε κυβερνήσεις μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Δεν ήταν το δικό μας κόμμα στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον κ. Μητσοτάκη και κορυφαίους υπουργούς της σημερινής του κυβέρνησης. Όταν χρειάστηκε να αποδείξω αν θέλω ή όχι να φύγει η ΝΔ, τάχθηκα χωρίς «ναι μεν αλλά» υπέρ του υποψηφίου που στήριξε το ΠΑΣΟΚ στον δήμο της Αθήνας και είμαι περήφανος γι' αυτή μου την επιλογή. Το δήλωσα τότε, το δηλώνω και σήμερα.»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να δείξει «μέτρο στον λόγο και στις ανακοινώσεις του», υποστηρίζοντας πως «έχει μπερδέψει το μπόι του με τη σκιά του». Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Γι’ αυτό, αγαπητοί συναγωνιστές, να έχετε μέτρο και στον λόγο σας και στις ανακοινώσεις σας, γιατί έχετε μπερδέψει το μπόι σας με τη σκιά σας και πλέον το ομολογείτε κι εσείς, με δηλώσεις όπως «θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί, ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά, η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί». Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.»

Κλείνοντας, ο Κώστας Ζαχαριάδης σημείωσε ότι «και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση σε κάνει ο λαός», υπενθυμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ κατέλαβε την τρίτη θέση τόσο στις τελευταίες εθνικές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Κύριε Ζαχαριάδη, συγκρατηθείτε. Δεν χρειάζεται να επιδεικνύετε τέτοιο υπερβάλλοντα ζήλο.

Ξεσκονίστε τη μνήμη σας:

-Το κόμμα σας έκατσε στο τραπέζι της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,

-και κατήγοροι του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξατε,

-και με την Ακροδεξιά του κ. Καμμένου συγκυβερνήσατε,

-και τρίτο μνημόνιο εφαρμόσατε.

Ο δημοκρατικός κόσμος θα μας κρίνει όλους για τη στάση μας σε μια συγκυρία, που κυβερνά μια επικίνδυνη κυβέρνηση.

Ποιος προσπαθεί για την πολιτική αλλαγή και ποιος με τις επιλογές του βάζει βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη».