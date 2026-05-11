Εκτείνονται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Ανοίγει τις επόμενες ημέρες η «βεντάλια» των διώξεων στην υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργηματικές πράξεις στον ιδιοκτήτη καθώς και στον διευθυντή του εργοστασίου και στον υπεύθυνο παραγωγής.

Ο ιδιοκτήτης κρίθηκε προφυλακιστέος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου, ο οποίος διατηρεί συγγενική σχέση με τον ιδιοκτήτη και απολογήθηκε σήμερα. Μεταξύ των όρων είναι η χρηματική εγγύηση της τάξης των 50.000 ευρώ, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική παρουσία ανά τακτά διαστήματα στο ΑΤ Τρικάλων.

Η έρευνα ωστόσο επί της υπόθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να ασκηθούν νέες διώξεις, οι οποίες θα αφορούν στην ανεπαρκή ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.

Άλλωστε οι έρευνες έφεραν στο φως «κρυφές» δεξαμενές, ανεπαρκή πυρασφάλεια και μη πιστοποιημένες εγκαταστάσεις. «Καταπέλτης» ήταν και το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο οποίο καταγράφονται σοβαρές παραλείψεις, παράνομες εκσκαφές και ανεπαρκή πυρασφάλεια. Επίσης διαπιστώθηκαν δεξαμενές, οι οποίες δεν είχαν πιστοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο.

Οπότε οι έρευνες εκτείνονται και σε εκείνους που είχαν αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού καθώς και στον τομέα των ελέγχων που έγιναν (;) προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα, ο εντοπισμός του οποίου πιθανότατα θα είχε αποτρέψει την έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών.