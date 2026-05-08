«Η κυβέρνηση της ΝΔ τα βρίσκει πραγματικά “σκούρα” μόνο όταν έχει απέναντί της τον ίδιο τον λαό», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα.

Σε σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και μαζικών φορέων που διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Τρικάλων του ΚΚΕ, με θέμα «Ο πόλεμος και τα κέρδη τους ή οι ζωές και οι ανάγκες μας», μίλησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της η κοινωνία των Τρικάλων εξαιτίας της πολιτικής που θεωρεί «κόστος» τις λαϊκές ανάγκες και τις θυσιάζει στον βωμό του κέρδους.

Για την έκρηξη στη «Βιολάντα» και τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς

«Αυτονόητο θα έπρεπε να είναι επίσης ότι ο εργάτης, η εργάτρια θα γυρίσει ασφαλής στο σπίτι της, στην οικογένειά της, μετά το μεροκάματο. Αυτό δεν συνέβη για τις 5 γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στο μπισκοτάδικο της Βιολάντα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τις αιτίες αυτού του εγκλήματος. Τα είπατε κι εσείς εδώ, τα λένε και όλα τα πορίσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Άλλωστε, “χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει”», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Ο ένοχος είναι το αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους, είναι η καπιταλιστική εργοδοσία, που σε αυτόν τον βωμό θυσιάζει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, γιατί αντικειμενικά γι’ αυτήν αποτελούν “κόστος”. Έτσι χτίζονται πάντα οι διάφορες “αυτοκρατορίες”, τα “πρότυπα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας” που διαφημίζουν διαρκώς οι κυβερνήσεις, οι τοπικοί βουλευτάδες και οι διάφοροι πληρωμένοι παπαγάλοι.

Αυτά έλεγαν και για τη συγκεκριμένη επιχείρηση και μάλιστα ακόμα και μετά την τραγωδία. Μέχρι που άρχισαν να βγαίνουν τα αδιάσειστα στοιχεία στην επιφάνεια και κατάπιαν τη γλώσσα τους. Σε όλους αυτούς, οι κυβερνήσεις, οι Περιφέρειες και η ΕΕ δίνουν πακτωλούς εκατομμυρίων με τη μορφή ενισχύσεων και φοροαπαλλαγών, που βγαίνουν από τη ληστεία του λαού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γι’ αυτούς έχουν νομοθετήσει “fast track” διαδικασίες για την έκδοση αδειών και μονάχα δειγματοληπτικούς ελέγχους κατόπιν εορτής, με τον ελεγκτή πολλές φορές να είναι ο ίδιος ο ελεγχόμενος, αφού έτσι κι αλλιώς την Επιθεώρηση Εργασίας την έχουν απαξιώσει πλήρως. Γι’ αυτούς νομοθετούν τα 13ωρα, την 6ήμερη εργασία, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, αυξάνοντας την κούραση, την έλλειψη συγκέντρωσης και μαζί τον κίνδυνο για ατυχήματα.

Κι αυτά έχουν την υπογραφή όλων των τελευταίων κυβερνήσεων και της ίδιας της ΕΕ, τα έχουν ψηφίσει από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, τα έχουν υπογράψει οι συνδικαλιστικές τους δυνάμεις. Κι ας θυμήθηκε τώρα ο κ. Ανδρουλάκης δήθεν την “4ήμερη εργασία”, για να πλασάρει με ωραία λόγια τη γνωστή διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου – στην οποία έχει κολλήσει πολλά ένσημα το ΠΑΣΟΚ, τα 10ωρα και τα 12ωρα. Γιατί αυτό είναι όταν λέει 4ήμερη εργασία, λέει κάθε μέρα να δουλεύεις 12 ώρες, και γι’ αυτό τα νομοθετούν και γι’ αυτό τα έχουν ψηφίσει.

Και, βέβαια, για να τάξει νέα “κίνητρα” στους ομίλους, ιδιαίτερα ορισμένων κλάδων. Αυτό που απαιτείται και είναι δυνατό να γίνει σήμερα είναι 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, σταθερό και κατοχυρωμένο με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και με ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών. Γιατί αυτό είναι ρεαλιστικό και αυτό συμφέρει την εργατική τάξη και όχι γιατί θα ανεβάσει την “παραγωγικότητα”, όπως λένε όλοι οι άλλοι, δηλαδή τα κέρδη του κεφαλαίου, που είναι η πηγή του προβλήματος».

Πρωτογενής τομέας

Για τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των αγροτών, τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής στην παραγωγή και την ακρίβεια, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωσε: «Δεν τους έφταναν τα προβλήματα που είχαν ήδη, με το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις εξευτελιστικές τιμές που τους δίνουν τα μονοπώλια, με τις φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πλημμύρες, και όλα αυτά που ειπώθηκαν με τον Ντάνιελ κ.λπ. Εξαιτίας της έλλειψης μέτρων πρόληψης, με τα έργα αποκατάστασης που δεν προχωράνε, με την εγκληματική διαχείριση των ζωονόσων, μην τυχόν και θιγούν τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας. Ήρθε και αυτός ο άδικος, ο ιμπεριαλιστικός, όπως λέμε εμείς, πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και έχει εκτινάξει εκ νέου το κόστος παραγωγής. Οι παραγωγοί αδυνατούν να καλλιεργήσουν και η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει με μέτρα – ψίχουλα, τα οποία στην πραγματικότητα καταλήγουν πάλι στις τσέπες των μονοπωλίων, χωρίς να καλύπτουν ούτε κατ' ελάχιστο την πραγματική αύξηση του κόστους.

Κοκορευόταν για το πετρέλαιο ότι θα το πάει στο 1 ευρώ η κυβέρνηση. Και τώρα που η τιμή του ξεπέρασε τα 2 ευρώ, δεν λέει κουβέντα. «Μούγκα στη στρούγκα». Κι από πάνω παριστάνει την αθώα και την ανήξερη για το νέο κύμα ακρίβειας! Το παρουσιάζει σαν κάτι εξωγενές, που “ήρθε ξαφνικά και μας βρήκε”.

Αλήθεια, όταν η ίδια η κυβέρνηση δίνει πλήρη κάλυψη στους εγκληματίες πολέμου, στους συμμάχους της, τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, για να εξαπολύουν αυτούς τους πολέμους, όταν υιοθετεί τα γελοία τους προσχήματα, όταν δίνει άδεια να χρησιμοποιούν τις βάσεις που είναι σε ελληνικό έδαφος, όταν στέλνει φρεγάτες, πυραύλους και αεροπλάνα εκτός συνόρων, δεν της περνάει από το μυαλό ότι αυτοί οι πόλεμοι μπορούν να έχουν και τέτοιες συνέπειες, όπως είναι η έκρηξη της ακρίβειας;

Φυσικά και το ξέρει πολύ καλά. Αλλά τα κάνει όλα αυτά γιατί άλλα είναι τα συμφέροντα που υπηρετεί. Γιατί, ξέρετε, από αυτούς τους πολέμους δεν πλήττονται όλοι, δεν χάνουν όλοι. Υπάρχουν οι λαοί που πληρώνουν το μάρμαρο οικονομικά ή και με τις ζωές τους και υπάρχουν και οι διάφοροι όμιλοι της πολεμικής βιομηχανίας, οι εφοπλιστές, τα ενεργειακά μονοπώλια, οι κατασκευαστικές και άλλες εταιρίες, που τρώνε με χρυσά κουτάλια και στον πόλεμο».

Σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών

Για τις εξελίξεις στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, το αρ. 86 και τη συζήτηση για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε: «Η συντριπτική τους πλειοψηφία ΔΕΝ συμφωνεί με αυτούς τους σχεδιασμούς. Το λένε άλλωστε και οι δικές τους δημοσκοπήσεις. Δεν συμφωνεί ούτε η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, οι οποίοι, μάλιστα, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν όλη αυτήν την κατάσταση, εξοργίζονται, και με το δίκιο τους, γιατί βλέπουν από πάνω και όλες αυτές τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βλέπουν αυτή τη δυσώδη βιομηχανία παρανομιών και πελατειακών σχέσεων, που στήθηκε προς όφελος των κολλητών του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ και εις βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών, που βλέπουν την πολιτική της ΚΑΠ και των κυβερνήσεων να τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα.

Εξοργίζονται διαβάζοντας τους διαλόγους –όταν άνοιξαν τα κινητά που έδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία– των βουλευτών της ΝΔ κι εδώ στα Τρίκαλα, του κ. Σκρέκα με τα “χεράτα” του, της κ. Παπακώστα, που πήγαινε στη Βουλή και έκανε Ερωτήσεις για το “πλήγμα” που δέχονται οι μεγαλοξενοδόχοι από τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς και την ίδια ώρα τα κανόνιζε για να παίρνουν λεφτά τα οποία δεν δικαιούνταν οι διάφοροι "δικοί της", τα διάφορα “σημαντικά πρόσωπα”, όπως τα έλεγε.

Τι να πει κανείς; Αυτός είναι ο κόσμος τους κι αυτός εδώ είναι ο δικός μας. Από τη μια βρίσκεται ο κόσμος της σαπίλας, της ρεμούλας, της εκμετάλλευσης και από την άλλη ο κόσμος της εντιμότητας, του μόχθου και του αγώνα. Αυτό το σκάνδαλο έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά έχει και τη σφραγίδα της ΕΕ και της ΚΑΠ, που αποτέλεσε όχι μόνο το γόνιμο έδαφος, αλλά και το ίδιο το λίπασμα για να φυτρώσουν όλα αυτά τα παρασιτικά φαινόμενα.

Αυτό έγινε με την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την πραγματική παραγωγή, που ωφελεί φυσικά τους ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων, με την περιβόητη “τεχνική λύση” και με όλα τα υπόλοιπα.

Τώρα, η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ότι θα δώσει κάλυψη, αξιοποιώντας για μια ακόμη φορά το απαράδεκτο άρθρο 86 του Συντάγματος, στους πρώην υπουργούς της που αναφέρονται στις δικογραφίες και θα απορρίψει τα αιτήματα για Προανακριτική Επιτροπή. Μάλιστα, σήμερα ο Μητσοτάκης προκαταβολικά τους αθώωσε όλους, αλλά και τους επιβράβευσε βάζοντας τους στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ξανά στις επόμενες εκλογές.

Την ίδια στιγμή, όμως, το κράτος στρέφει το πιο αυταρχικό του πρόσωπο στους βιοπαλαιστές αγρότες, με διώξεις απέναντι σε ανθρώπους που έδωσαν επί δύο μήνες έναν ηρωικό αγώνα για την επιβίωσή τους.

Και όπως όλοι μαζί ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση για κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να πηγαίνουν και οι υπουργοί, όπως όλος ο λαός, στον φυσικό τους δικαστή, όπως όλοι οι πολίτες. Έτσι, όλοι μαζί, η κυβέρνηση ενεργά και οι άλλοι με την ένοχη σιωπή τους, απέρριψαν τώρα την τροπολογία του ΚΚΕ για παύση των διώξεων στους αγρότες. Άλλωστε, τα «αγροτοδικεία» παραμένουν διαχρονικό εργαλείο καταστολής που αξιοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις.

Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη καταθέσαμε Επίκαιρη Ερώτηση ξανά και θα πάρουμε όποια άλλη πρωτοβουλία περνά από το χέρι μας, για να πάψει αυτή η ντροπή. Πάνω από όλα, για να ικανοποιηθούν επιτέλους τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, αυτά που τους έβγαλαν στους δρόμους για αναπλήρωση εισοδήματος. Για να επιστραφεί στους πραγματικούς δικαιούχους το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που «έφαγαν» οι επιτήδειοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια. Εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και πλαφόν στα λιπάσματα, στους σπόρους και στα φάρμακα. Άμεσες αποζημιώσεις στο 100% για τις ζημιές και τις νόσους. Ταυτόχρονα, θα στηρίξουμε με το δικό μας σκεπτικό την πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ίδιο θα κάνουμε φυσικά και με την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άλλο ένα σκάνδαλο στο οποίο η κυβέρνηση και το εχθρικό για τον λαό κράτος, η διορισμένη απ’ την κυβέρνηση δικαιοσύνη, δίνουν ρεσιτάλ συγκάλυψης των υπευθύνων. Αυτό έγινε με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση, όπως ζητούσε το μονομελές πλημμελειοδικείο, αλλά να την αφήσει στα συρτάρια.

Πρόκειται για τον ίδιο εισαγγελέα, όπως αποκαλύφθηκε, που υπέγραψε 11 εντολές παρακολούθησης από την ΕΥΠ, οι οποίες “συνέπεσαν” με το Predator. Αλλά επίσης είναι και ο ίδιος που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών. Τέτοιο φιντάνι ο κύριος αυτός.

Και έχουν μετά το θράσος οι κυβερνώντες να μιλάνε ακόμα για “ανεξαρτησία της δικαιοσύνης” ή αντίστοιχα η βολική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλουν την παραβίαση αυτής της υποτιθέμενης ανεξαρτησίας, όταν και οι τρεις μαζί πάλι απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ, για να σταματήσει η ηγεσία της δικαιοσύνης να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Όταν έχουν όλοι τους διαμορφώσει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο που συνοψίζεται στη φράση “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”, το οποίο βάζει πρώτα από όλα στο στόχαστρο τον ίδιο τον λαό, το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημά του και τους αγώνες του ελληνικού λαού».

«Υπάρχουν αρκετοί Μητσοτάκηδες διαθέσιμοι για να συνεχίσουν την ίδια δουλειά»

«Δυστυχώς, αυτή την πολιτική υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και οι συνέπειές της έχουν δικαιολογημένα προκαλέσει αγανάκτηση σε μεγάλο μέρος του λαού, που ζητά να φύγει. Και φυσικά πρέπει να φύγει. Άλλωστε, από ό,τι φαίνεται, ήδη τον ετοιμάζουν για απόσυρση αρκετοί και μέσα από το κόμμα του και διάφορα συμφέροντα που μέχρι πρότινος τον στήριζαν φανατικά. Δυστυχώς, όμως, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Γιατί πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόσθεσε: «Γιατί υπάρχουν αρκετοί Μητσοτάκηδες διαθέσιμοι για να συνεχίσουν την ίδια δουλειά. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, έχουν δώσει εξετάσεις από παλιότερα. Εμπορεύτηκαν ξεδιάντροπα τις ελπίδες του ελληνικού λαού, τον απογοήτευσαν κι έφεραν τελικά τον Μητσοτάκη “καβάλα στ’ άλογο”. Και σήμερα τους ανασύρουν ξανά, το σύστημα τους ανασύρει ξανά, μήπως και μπορέσουν να στήσουν πάλι έναν εναλλακτικό συστημικό πόλο, για να απορροφήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, για να αποκατασταθεί αυτό που ονομάζουν “ισορροπία του πολιτικού συστήματος”! Για να το πετύχουν αυτό, παραμυθιάζουν και πάλι τον λαό ότι αρκεί να βρεθεί ένας “έντιμος” διαχειριστής της σημερινής βαρβαρότητας, ώστε να γίνει η Ελλάδα “κανονική χώρα”, όπως λένε, και κάπως έτσι, μαγικά, δήθεν θα βελτιωθεί η ζωή του.

Πρόκειται για τα ίδια και τα ίδια ψέματα που μας έχουν στερήσει πολύτιμο χρόνο στο παρελθόν. Έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας δεν υπάρχει! Έντιμη διαχείριση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, των ιμπεριαλιστικών πολέμων, δεν υπάρχει. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουσης με αυτήν την πολιτική, με αυτό το σύστημα. Απαιτείται να πάρει ο λαός οριστικό διαζύγιο με όσους είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν τα παραπάνω. Οτιδήποτε άλλο οδηγεί απλώς στη διαιώνιση των ίδιων προβλημάτων και αδιεξόδων για τον λαό.

Αν κάτι έχει επιβεβαιωθεί αυτά τα χρόνια, είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ τα βρίσκει πραγματικά “σκούρα” μόνο όταν έχει απέναντί της τον ίδιο τον λαό και τη νεολαία, το κίνημά τους, τους αγώνες τους.

Εκεί όπου με σταθερότητα, εντιμότητα και ανιδιοτέλεια πρωτοστατεί το ΚΚΕ. Που αποτελεί τη “φωνή” τους και μέσα στη Βουλή συμβάλλει για να αποκτούν ανατρεπτική στόχευση και δυναμική οι αγώνες».

{https://www.youtube.com/watch?v=gcLZv2Eh-Qo&t}