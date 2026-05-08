Το ιρανικό ναυτικό κατέλαβε δεξαμενόπλοιο με την ονομασία «Ocean Koi», το οποίο οι αρχές κατηγόρησαν ότι επιχειρούσε να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν, μετέδωσε την Παρασκευή το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης.
Το Tasnim ανέφερε ότι Ιρανοί ναυτικοί κομάντος πραγματοποίησαν την κατάληψη στο πλαίσιο μιας «ειδικής επιχείρησης».
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι σημαία έφερε το πλοίο, η ιδιοκτησία του και το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.
Βίντεο που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει το ρεσάλτο των Ιρανών.
Με πληροφορίες από en.apa.az