«Η Centcom δεν επιδιώκει κλιμάκωση», αλλά διατηρεί τις θέσεις της και δηλώνει «έτοιμη να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, παρά την ανακοίνωση για πλήγματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον «ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων» σε ανταπόδοση για «επίθεση» εναντίον τριών αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι «στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις», αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν «απρόκλητες» επιθέσεις, καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ κατευθυνόμενα «στον Κόλπο του Ομάν».

«Έπαιξαν μαζί μας σήμερα. Τους εξολοθρεύσαμε. Έπαιξαν. Το θεωρώ κάτι ασήμαντο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει, κατ’ αυτόν, σε ισχύ.

Οι νέες ανταλλαγές πυρών ωστόσο θέτουν υπό αμφισβήτηση την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα μήνσ, καθώς η Ουάσιγκτον λέει πως αναμένει ακόμη την απάντηση της Τεχεράνης - μέσω Ισλαμαμπάντ - στην πιο πρόσφατη πρότασή της για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Τραμπ απαίτησε η Τεχεράνη να υπογράψει «γρήγορα!» συμφωνία με τις ΗΠΑ, απειλώντας μέσω Truth Social πως «θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον».

«Δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις κι ανταπέδωσαν με πλήγματα σε νόμιμη άμυνα καθώς πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού διέρχονταν το στενό του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν την 7η Μαΐου», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Στοιχεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων «εξουδετέρωσαν τις απειλές και στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπεύθυνες για τις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κέντρων διοίκησης και ελέγχου, βάσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», πρόσθεσε.

«Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε», διαβεβαίωσε η CENTCOM.

Τελικά ποιος «έσπασε» την κατάπαυση του πυρός;

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων κοντά στο στενό του Ορμούζ: οι Αμερικανοί «στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (...) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», τόνισε η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα πως ακούστηκαν εκρήξεις σε λιμάνι στη νήσο Κεσμ, κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Μια μέρα πριν, ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι - λόγω της «μεγάλης προόδου» στην πορεία προς τη σύναψη συμφωνίας - είχε αναστείλει «προσωρινά» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ, που κράτησε λιγότερες από 24 ώρες.

Σύμφωνα με το NBC News και τη Wall Street Journal, ο αμερικανός πρόεδρος πήρε την απόφαση αυτή εξαιτίας πιέσεων της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ. Η WSJ έκανε λόγο μάλιστα για τη σοβαρότερη ρήξη μεταξύ του Ριάντ και της Ουάσιγκτον εδώ και χρόνια.

«Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ την Κυριακή ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε την οργή του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν», γράφουν σήμερα οι New York Times. Ο μπιν Σαλμπάν φέρεται να αρνήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρόσβαση στον σαουδαραβικό εναέριο χώρο και στις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα, σύμφωνα με πρόσωπο που ενημερώθηκε από Σαουδάραβες αξιωματούχους και έναν αξιωματούχο του αμερικανικού στρατού.

Στην άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ είπε προχθές Τετάρτη ότι η Τεχεράνη «εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση» των Αμερικανών και θα επιδώσει τη θέση της «στην πακιστανική πλευρά» αφού την διαμορφώσει.

Ο πρώτος και μοναδικός ως τώρα - άκαρπος - γύρος απευθείας συνομιλιών των ΗΠΑ και του Ιράν έγινε στο Ισλαμαμπάντ πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 11η Απριλίου.

Ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν το πρωί της Παρασκευής πως αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από το Ιράν.

«Το κοινό καλείται να παραμείνει ψύχραιμο και να ακολουθεί τις οδηγίες ασφάλειας και προστασίας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές».

Σημειώνεται πως τα ΗΑΕ έχουν δεχθεί περισσότερα εισερχόμενα πλήγματα από το Ιράν από οποιαδήποτε άλλη χώρα τους τελευταίους δύο μήνες.