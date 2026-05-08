Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, με τους φόβους για πιθανή κλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν να εντείνουν τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου στις συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην τροφοδοσία ενέργειας ενισχύουν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο κινείται ανοδικά κατά 1,03%, φτάνοντας τα 95,79 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας ισχυρή ανοδική τάση στις συναλλαγές της Πέμπτης. Την ίδια ώρα, το Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,19% στα 101,25 δολάρια το βαρέλι.

Η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δείχνει να κρέμεται από μια κλωστή, καθώς νέα ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ επανέφερε τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και νέα ενεργειακή κρίση. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για το ποιος άνοιξε πρώτος πυρ, με την ένταση να κλιμακώνεται λιγότερο από 24 ώρες αφότου είχαν εμφανιστεί ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εξακολουθεί να ισχύει, παρά το νέο επεισόδιο, δηλώνοντας μάλιστα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά» τις ιρανικές μονάδες που συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυρών. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς τα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τη διεθνή αγορά ενέργειας, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Γουάελ Σαουάν, προειδοποίησε ότι η αγορά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έλλειμμα που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση θα επιδεινώνεται όσο συνεχίζεται η σύγκρουση.