Οι θερμοκρασίες των ωκεανών πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ εντός του Μαΐου.

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που αναμένεται να εκδηλωθεί τους επόμενους μήνες, απειλεί να οδηγήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε επίπεδα-ρεκόρ το 2027, δήλωσε σήμερα Παρασκευή η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus.

«Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ», δήλωσε στο AFP η αξιωματούχος που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων, που επιβλέπει το παρατηρητήριο Copernicus.

Οι θερμοκρασίες των ωκεανών πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ εντός του Μαΐου - τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν ελάχιστα κάτω από τα ιστορικά υψηλά του 2024 - πρόσθεσε η Σ. Μπέρτζες: «Είναι απλώς θέμα ημερών».

Το φαινόμενο εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον μακροχρόνιας υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται κυρίως από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με τους ωκεανούς να απορροφούν περίπου το 90% της πλεονάζουσας θερμότητας που παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ορισμένες μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι το επόμενο Ελ Νίνιο θα είναι ισχυρότερο από εκείνο πριν από τρία χρόνια και πιθανόν να είναι συγκρίσιμο με το «σούπερ Ελ Νίνιο» του 1997-'98.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μπέρτζες εκτιμά ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβλεφθεί με βεβαιότητα η ένταση του φαινομένου.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι, ανεξάρτητα από την έντασή του, το επερχόμενο φαινόμενο Ελ Νίνιο δεν θα περάσει απαρατήρητο και θεωρεί «πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ».

Στο μηνιαίο δελτίο του, το Copernicus ανέφερε ότι ο Απρίλιος ήταν ο τρίτος θερμότερος παγκοσμίως και κατά 1,43°C υψηλότερος από το προβιομηχανικό επίπεδο αναφοράς της περιόδου 1850-1900.

Οι πάγοι της Αρκτικής παρέμειναν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τον Απρίλιο, ενώ η Ευρώπη βίωσε ποικίλες καιρικές συνθήκες που δημιουργούν το υπόβαθρο για ένα θερμότερο και ξηρότερο καλοκαίρι, με αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο Απρίλιος χαρακτηρίστηκε επίσης από διάφορα ακραία καιρικά φαινόμενα: τροπικούς κυκλώνες στον Ειρηνικό, καταστροφικές πλημμύρες στη Μέση Ανατολή και την Ασία, καθώς και ξηρασίες στη νότια Αφρική.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε ακραία φαινόμενα. Κάθε μήνα έχουμε περισσότερα δεδομένα που δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν αυτά τα ακραία γεγονότα», δήλωσε η Μπέρτζες.

Με πληροφορίες από AFP