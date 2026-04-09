Ο Σάκης Αρναούτογλου δίνει την δική του απάντηση στα σενάρια για ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο που μπορεί να εκτοξεύσει τις θερμοκρασίες.

Στον απόηχο των όσων ακούγονται το τελευταίο διάστημα για το σούπερ Ελ Νίνιο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί στους πολίτες τι πραγματικά ισχύει και όσα έχουμε να αναμένουμε από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φαινόμενο που αναδιατάσσει τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενισχύοντας τα άκρα. Στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές προκαλεί έντονες ξηρασίες και παρατεταμένα κύματα καύσωνα ενώ σε άλλες περιοχές εκδηλώνεται με ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Το Ελ Νίνιο, το οποίο εμφανίζεται άτακτα και συνήθως διαρκεί περίπου έναν χρόνο, τείνει να αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες. Αυτό συμβαίνει επειδή για κάθε άνοδο της θερμοκρασίας του αέρα κατά 1 °C, η ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει περίπου 7% περισσότερη υγρασία, οδηγώντας σε πιο έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό πυκνώνουν οι φωνές των ειδικών που ισχυρίζονται ότι είναι ενδεχομένως προ των πυλών ένα ισχυρό Ελ Νίνιο. Ο όρος «σούπερ» χρησιμοποιείται ανεπίσημα για να δηλώσει την ένταση του Ελ Νίνιο, η οποία συνήθως ορίζεται με βάση τον Δείκτη Ωκεάνιου Νίνιο (ONI), αλλά δεν χρησιμοποιείται από τη NOAA. Για να επικρατήσουν συνθήκες Ελ Νίνιο, οι μηνιαίες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό πρέπει να είναι κατά τουλάχιστον +0,5 °C υψηλότερες από το κανονικό, με την προσδοκία ότι αυτή η θέρμανση θα διατηρηθεί για πέντε διαδοχικές αλληλεπικαλυπτόμενες περιόδους τριών μηνών. Ένα ασθενές Ελ Νίνιο εμφανίζεται όταν ο ONI είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 0,5 °C αλλά μικρότερος ή ίσος με 0,9 °C. Θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας μεγαλύτερη ή ίση με 1 °C και μικρότερη ή ίση με 1,4 °C ορίζεται ως «μέτριο» Ελ Νίνιο, ενώ ένα «ισχυρό» Ελ Νίνιο εμφανίζεται όταν η μέγιστη τιμή του ONI είναι μεγαλύτερη ή ίση με 1,5 °C.

Η θέση του Σάκη Αρναούτογλου

Ο Σάκης Αρναούτογλου δίνει τη δική του απάντηση, καλώντας σε ψυχραιμία και λογική. Το El Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου τα νερά θερμαίνονται περισσότερο από το συνηθισμένο, επηρεάζοντας τα καιρικά μοτίβα παγκοσμίως. Κάποιες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίσουν ξηρασίες, άλλες περισσότερες βροχές, με πιθανές συνέπειες στη γεωργία. Ωστόσο, όπως τονίζει δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα δούμε ακραίο φαινόμενο. Οι ενδείξεις για το δεύτερο μισό του 2026 είναι απλώς σενάρια, όχι διαμορφωμένα δεδομένα. Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι «δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα δούμε ένα τόσο ακραίο φαινόμενο. Υπάρχουν ενδείξεις για το δεύτερο μισό του 2026, αλλά μιλάμε για σενάρια, όχι για κάτι που έχει ήδη διαμορφωθεί.» Επιπλέον, οι τιμές των τροφίμων δεν καθορίζονται μόνο από τον καιρό. Τις επηρεάζουν η ενέργεια, τα λιπάσματα, οι μεταφορές και οι διεθνείς εξελίξεις. Η ουσία είναι να στηρίξουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τις τοπικές κοινωνίες, ώστε η κοινωνία να αντέξει κάθε πρόκληση. Καταλήγοντας αναφέρει ότι η δέσουσα αντιμετώπιση πρέπει να εστιάσει στην προστασία των παραγωγικών δομών και της κοινωνίας.

«Τις τελευταίες μέρες βλέπω παντού ειδήσεις για ένα πιθανό “υπερ El Niño” και για νέα αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Και είναι λογικό να δημιουργείται ακόμα μια ανησυχία, σαν να μην μας εφταναν οι υπολοιπες που βιώνουμε! Ας ττα βάλουμε όμως λίγο σε μια σειρά. Το El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ξεκινά στον Ειρηνικό Ωκεανό. Με απλά λόγια, κάθε λίγα χρόνια τα νερά εκεί ζεσταίνονται περισσότερο απο το φυσιολογικό και αυτό επηρεάζει τον αέρα και τα καιρικά συστήματα σε όλο τον πλανήτη. Έτσι αλλάζουν τα “μοτίβα” του καιρού.

Σε κάποιες περιοχές εμφανίζονται ξηρασίες, σε άλλες περισσότερες βροχές και αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή τροφίμων. Άρα ναι, υπάρχει λόγος που το συζητάμε. Αυτό που χρειάζεται όμως προσοχή είναι να μην τρέχουμε πιο γρήγορα απο τα ίδια τα δεδομένα. Σήμερα δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα δούμε ένα τόσο ακραίο φαινόμενο. Υπάρχουν ενδείξεις για το δεύτερο μισό του 2026, αλλά μιλάμε για ΣΕΝΑΡΙΑ, όχι για κάτι που έχει ήδη διαμορφωθεί. Και κάτι που συχνά μένει εκτός της συζήτησης. Οι τιμές των τροφίμων δεν καθορίζονται όμως μόνο απο τον καιρό. Τις επηρεάζουν η ενέργεια, τα λιπάσματα, οι μεταφορές και οι διεθνείς εξελίξεις.

Ως ευρωβουλευτής και μέσα από τη συμμετοχή μου στις επιτροπές Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Αλιείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κίνα, βλέπω καθημερινά πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να στηρίζονται αυτοί που το κρατούν όρθιο. Ο αγρότης. Ο κτηνοτρόφος. Η περιφέρεια. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε. Το ζητούμενο δεν είναι να προβλέπουμε τον επόμενο τίτλο. Είναι να διασφαλίσουμε ότι ό,τι κι αν έρθει, η κοινωνία θα αντέξει. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία»

