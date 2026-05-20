«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για τις φωτιές του καλοκαιριού - Τι να προσέξουμε μετά τις καταιγίδες του Μάη.

Ο Μαίος κινείται σε ρυθμούς καιρικής αστάθειας με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες μέρες δείχνοντας ένα αλλοπρόσαλλο μοτίβο που κάθε άλλο παρά τέλη Άνοιξης θυμίζει. Ο Δήμητρης Ζιακόπουλος στη νέα του πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών αναλύει στο ιστολόγιό τους πώς η αστάθεια κάνει την επίμονη εμφάνισή της με επίκεντρο την ηπειρωτική χώρα, την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα και εν μέρει Μακεδονία και Θράκη.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, βροχές και καταιγίδες θα μονοπωλήσουν τον καιρικό σκηνικό καθώς η εικόνα της ατμόσφαιρας επηρεάζεται από τη διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με υψηλές πιέσεις να εντοπίζονται στα βορειοδυτικά Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο, και χαμηλές πιέσεις προς τη Μαύρη Θάλασσα και την ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες που παραμένουν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας πάνω από τη χώρα ευνοούν την εκδήλωση απογευματινής αστάθειας. Έτσι, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Παράλληλα εστιάζει και στις συνέπειες αυτής της αστάθειας που αναντίρρητα θα παίξουν κομβικό ρόλο και στις φωτιές του καλοκαιριού. Όπως εξηγεί, οι βροχές και οι καταιγίδες της άνοιξης ενισχύουν σημαντικά την ανάπτυξη της βλάστησης, δημιουργώντας ένα πλούσιο στρώμα φυτικής ύλης. Ωστόσο, αυτή η βλάστηση, όταν ακολουθήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία του καλοκαιριού, ξηραίνεται και μετατρέπεται σε εύφλεκτη καύσιμη ύλη. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός «φυσικού καυσίμου φορτίου» στο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας ενίσχυσης της έντασης και της εξάπλωσης σε περίπτωση φωτιάς.

Επίσης τονίζει ότι δεν πρέπει να υποτιμάται και ο ρόλος των κεραυνών που συνοδεύουν συχνά τις ανοιξιάτικες καταιγίδες, καθώς μπορούν να αποτελέσουν φυσική αιτία έναρξης πυρκαγιών, κυρίως σε δασικές και ημιορεινές περιοχές. Όπως υπογραμμίζεται, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για το μεσογειακό κλίμα, ωστόσο απαιτεί προσοχή και έγκαιρη προετοιμασία, καθώς οι συνθήκες της άνοιξης μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας της θερινής περιόδου.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το καιρό των επόμενων ημερών

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την ανατολική Μεσόγειο, εξακολουθεί να προκαλεί ΒΔ ανέμους στην περιοχή μας με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) οι ψυχρές αέριες μάζες που λιμνάζουν στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη χώρα ευνοούν την απογευματινή αστάθεια, με αποτέλεσμα την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 28 βαθμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Παρασκευή και το Σάββατο (22 & 23/5), ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

*Αναμφίβολα, το χαλάζι είναι επικίνδυνο για τα σύνολο των καλλιεργειών, αλλά και οι βροχές του Μαΐου δεν είναι επιθυμητές για τις περισσότερες από αυτές. Κατανοώ απολύτως την αγωνία των αγροτών, αλλά ο τόπος χαρακτηρίζεται καταραμένος καθ΄ υπερβολήν! Πόσοι τόποι υπάρχουν στα μέσα γεωγραφικά πλάτη που δεν βρέχει τον Μάη, δηλαδή που δεν είναι καταραμένοι; Η απογευματινή αστάθεια του τρέχοντα μήνα είναι βασική συνιστώσα του κλίματός μας και θέλουμε - δεν θέλουμε ζούμε με αυτή.

Τις ζημιές στις καλλιέργειες συχνά δεν μπορούμε να τις αποτρέψουμε. Όμως, μπορούμε να μην εκτιθέμεθα στον κίνδυνο των κεραυνών. Παρεμπιπτόντως, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες πάνω από την Αταλάντη από κεραυνό μάς θύμισε έναν ακόμα κίνδυνο από αυτούς. Τέλος, ας έχουμε υπόψη μας ότι οι πολλές βροχές των επόμενων ημερών θα προκαλέσουν φυτική έκρηξη και όταν έρθουν η ανομβρία και η ζέστη, θα έχει συσσωρευτεί πολλή καύσιμη ύλη…