Τριήμερο έντονης αστάθειας έρχεται σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Παραμένουμε σε ένα άστατο καιρικό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και απομακρύνεται ο πιο ψυχρός αέρες. Σήμερα, περιμένουμε περιορισμένη αστάθεια το πρωί αλλά και αργά το μεσημέρι, κυρίως σε βουνά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Έχει μπει ο βορειοδυτικός άνεμος με τοπικά ισχυρές εντάσεις, όμως έχει καθαρίσει την ατμόσφαιρα.

Ο άστατος καιρός τώρα κυριαρχεί στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, όπου σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ώρα με την ώρα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα αργά το απόγευμα περιμένουμε αστάθεια σε βουνά της κεντρικής Στερεάς και σε βουνά στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, όπου θα βγουν κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Ο άστατος αυτός καιρός θα μας συντροφεύει, τουλάχιστον μέχρι κα το τέλος του μήνα, διότι έχουμε μια πιο ψυχρή ροή, από τα ανατολικά - νοτιοανατολικά τμήματα της Ευρώπης.

Οι άνεμοι 6-7 μποφόρ, θα αρχίσουν να υποχωρούν από το Σάββατο και θα πάμε σε καλύτερης ποιότητας ατμοσφαιρικό αέρα, ενώ παράλληλα θα υποχωρήσει η θερμοκρασία.

Θα έχουμε έντονη την αίσθηση της ψύχρας καθώς τις πρωινές ώρες, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπως επίσης και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Αργά το μεσημέρι θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία και μάλιστα σε κλειστές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, περιοχές στις οποίες περιλαμβάνονται ορεινοί όγκοι, θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους κοντά στους 27 και τοπικά στους 28 βαθμούς.

Στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, στην κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο, η ζέστη θα είναι και πάλι αισθητή καθώς περιμένουμε 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκινάει με συννεφιές, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και η ηλιακή ακτινοβολία να κυριαρχεί στον ουράνιο θόλο. Η θερμοκρασία θα φθάσει στην Αττική στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ο ουράνιος θόλος γίνεται πιο καθαρός. Επιστρέφει η αστάθεια από αύριο το απόγευμα και στη συνέχεια.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται μέχρι και νωρίς το μεσημέρι να συναντήσουμε κάποιες βροχές, κυρίως στα τρία πόδια της Χαλκιδικής αλλά και στα πιο ανατολικά τμήματα, καθώς έχει αρχίσει και επικρατεί ο βαρδάρης δυτικότερα, ο οποίος μειώνει την σχετική υγρασία και θα είναι πιο καθαρός ο καιρός στα πιο δυτικά τμήματα. Σιγά σιγά θα βελτιωθεί ο καιρός και στα υπόλοιπα τμήματα. Ισχυρός βαρδάρης και η αργά το μεσημέρι θα φθάσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, επιστρέφουν οι ασταθείς μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, πράγμα που σημαίνει οτι ο καιρός μπορεί να ξεκινήσει ήπιος, αλλά το απόγευμα θα δούμε και πάλι να σχηματίζονται καταιγιδοφόρα νέφη, πρώτα στο εσωτερικό της ανατολικής χώρας και στη συνέχεια, θα επεκταθούν πιο κοντά στη θάλασσα, καθώς θα πηγαίνουμε στις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται από μπόρες και καταιγίδες.

Όταν σχηματίζονται και εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες, ο άνεμος είναι δυνατόν να αλλάζει διευθύνσεις και να ενισχύεται επίσης απότομα, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.

Την Παρασκευή, φορτώνει περισσότερο ο καιρός καθώς αυτή η πιο ψυχρή αέρια μάζα θα καλύψει μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, άρα και η Παρασκευή θα είναι μία ημέρα με έντονη αστάθεια. Το τριήμερο Παρασκευής και Κυριακής, περιμένουμε την κορύφωση αυτού του ισχυρού κύματος αστάθειας. Επομένως θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά αλλά και προς την πλευρά του Αιγαίου.

Από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή, είναι δυνατό να βλέπουμε τα φαινόμενα να εξελίσσονται και μέσα στη νύχτα. Εκτός από πρωινές και μεσημβρινές ώρες, είναι τα πιθανόν να βλέπουμε την εξέλιξη αυτών των φαινομένων και σε άλλες ώρες μέσα στη νύχτα, όπου δεν έχουμε τόσο έντονη την επίδραση της θερμότητας από την επιφάνεια.

Το Σάββατο, θα μπει ο βοριάς προς την πλευρά του Αιγαίου επομένως η αστάθεια θα αρχίσει να εκδηλώνεται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Αυτό σημαίνει οτι στον νομό Αττικής, μπορεί η ημέρα να ξεκινήσει με συννεφιές και λίγες βροχές - περισσότερες προς τα βόρεια τμήματα - καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει και σε αυτό θα βοηθήσει ο βοριάς. Σιγά σιγά θα περάσουμε στον καιρό του βοριά και προς το νότιο Αιγαίο θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Ενώ θα οδηγηθούμε με άστατες καιρικές συνθήκες μέχρι και το μεσημεράκι, στη συνέχεια ο βοριάς θα περιορίσει την αστάθεια και θα επεκτείνει τα τα φαινόμενα προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι στο εσωτερικό της Αττικής.

Την Κυριακή, θα επιμείνει ο άστατος καιρός, όμως κατά κανόνα, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, κατά κανόνα μεσημέρι και απόγευμα.

Όπως όλα δείχνουν και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με αντίστοιχες καιρικές καταστάσεις. Συνεχίζεται η ροή πιο ψυχρού αέρα στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα από την πλευρά της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των βορειοανατολικών Βαλκανίων, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται διαταραχές κοντά στην περιοχή μας.

Επομένως μέχρι και το τέλος του μήνα - αρχές Ιουνίου, η αστάθεια θα ολοκληρώσει τη δράση της.

