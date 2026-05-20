Παραμένει άλυτο το μυστήριο με την οσμή αερίου χτες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής - Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Enaon EDA δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή.

Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή από το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Παρά τους άμεσους και εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή ή τεχνική βλάβη που να εξηγεί το φαινόμενο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η δυσάρεστη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την προέλευσή της.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου φυσικού αερίου. Αντίστοιχη είναι και η θέση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων Αττικής, η οποία αναφέρει πως δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις της.

Παράλληλα, έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, έπειτα από επικοινωνία του υπουργείου με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, χωρίς να καταγραφεί κάποιο περιστατικό διαρροής.

Από τις πρώτες ώρες εμφάνισης του φαινομένου, οι αρμόδιες αρχές εμφανίζονταν καθησυχαστικές, παρά την ανησυχία που επικράτησε στους κατοίκους. Η έντονη οσμή έγινε αισθητή σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, ο Άγιος Δημήτριος, η Γλυφάδα, ο Άλιμος, το Παλαιό Φάληρο και ο Πειραιάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις προχώρησαν προληπτικά σε εκκενώσεις σχολείων, επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων, όπως το δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, με εικόνες που θύμισαν την περίοδο των lockdown.

Enaon EDA: Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στην Αττική – Δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου

Καμία διαρροή φυσικού αερίου δεν διαπιστώθηκε από τους εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποίησε η Enaon EDA, έπειτα από τις μαζικές αναφορές πολιτών για έντονη οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης δέχθηκε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Ηλιούπολη, η Αργυρούπολη, το Παλαιό Φάληρο, η Νέα Σμύρνη και ο Βύρωνας.

Η διαδικασία των ελέγχων ολοκληρώθηκε στις 22:30, χωρίς να εντοπιστεί οποιαδήποτε διαρροή φυσικού αερίου ή εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα συνεργεία επιφυλακής της εταιρείας στις περιοχές από όπου προήλθαν οι αναφορές, ενώ η Enaon EDA ενίσχυσε τη δομή Άμεσης Επέμβασης και επιστράτευσε ειδικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων.

Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία συμμετείχαν στις αυτοψίες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και δύο ειδικά οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) μέσω του συστήματος Picarro Surveyor, για πρόσθετους ελέγχους σε ευρύτερες περιοχές.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η συγκεκριμένη τεχνολογία διαθέτει έως και 1.000 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία και ακρίβεια σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους ανίχνευσης, επιτρέποντας ταχύτερο και πιο αξιόπιστο εντοπισμό πιθανών διαρροών.

Η Enaon EDA υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δίνοντας προτεραιότητα στη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού και την ακεραιότητα των υποδομών διανομής φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για ζητήματα ασφαλείας που αφορούν το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στη γραμμή 800 1187 878, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Καμία ένδειξη αυξημένης ρύπανσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι μετρήσεις από τους σταθερούς σταθμούς παρακολούθησης δεν δείχνουν αυξημένα επίπεδα ρύπων στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία του περιστατικού.

Πώς ξεκίνησε το περιστατικό

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, η Πυροσβεστική άρχισε να δέχεται δεκάδες κλήσεις από κατοίκους των νοτίων προαστίων που ανέφεραν έντονη οσμή αερίου στην ατμόσφαιρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου το φαινόμενο ήταν πιο έντονο. Ωστόσο, δεν προέκυψε καμία ένδειξη διαρροής ή πτώσης πίεσης στο δίκτυο.

Την ίδια ώρα, τα διυλιστήρια Helleniq Energy και Motor Oil διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις τους ούτε αντίστοιχη οσμή στην περιοχή του Θριασίου.

Ο ΔΕΣΦΑ υπογράμμισε επίσης ότι το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από τις περιοχές όπου καταγράφηκαν τα περιστατικά, τονίζοντας ότι τα συμβάντα δεν σχετίζονται με τις υποδομές του οργανισμού.

Σε ενημέρωση που κοινοποιήθηκε από τον Δήμο Νέας Σμύρνης αναφέρεται ότι η οσμή δεν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου ούτε σε περιβαλλοντική ρύπανση. Ωστόσο, συστήθηκε στους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα μέχρι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.