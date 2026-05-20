Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς την Τετάρτη, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, καθώς οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) διαμορφώνεται στα 103,87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,28 δολαρίων ή 0,27%. Την ίδια στιγμή, το Μπρεντ υποχωρεί στα 110,80 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 0,48 δολαρίων ή 0,43%.

Νέα αβεβαιότητα προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία. Όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους, οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να επιφέρουν «ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα» στο Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη επίθεση για την Τρίτη, έπειτα από αίτημα ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ έθεσε αυστηρό χρονοδιάγραμμα προς την Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει «δύο ή τρεις ημέρες, ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή τις αρχές της επόμενης» για να καταλήξει σε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, η ένταση ενισχύθηκε περαιτέρω μετά από πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο συνδεόμενο με το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι κάθε μήνας κατά τον οποίο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 10 δολάρια στην τιμή του πετρελαίου έως το τέλος του έτους.

Αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι, παρά την περιορισμένη επανέναρξη ναυτιλιακής δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ – με ορισμένα δεξαμενόπλοια και φορτία ιρακινού πετρελαίου να επανέρχονται στις μεταφορές – οι ροές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα και εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε νέες επιδεινώσεις.

Όπως σημειώνουν, οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν αναγκάσει την αγορά να στηριχθεί κυρίως σε αποθέματα και εναλλακτικές πηγές προμήθειας, όπου αυτό είναι εφικτό.