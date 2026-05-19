Στις 25 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού.

Έκλεισαν οι ενστάσεις για τον κοινωνικό τουρισμό και τα βλέματα όλων στρέφονται στα οριστικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα την Τρίτη 25 Μαΐου.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 αφορά συνολικά 300.000 επιταγές, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ, θα ακολουθήσει η κατάρτιση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δημόσια πρόσκληση, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ προχωρά στην κατάρτιση των οριστικών Μητρώων Δικαιούχων και των οριστικών Πινάκων Αποκλειομένων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες και μητρώα.

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται δυνατότητα νέας ένστασης από τους συμμετέχοντες, καθώς οι οριστικοί πίνακες είναι τελεσίδικοι.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ, ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών του οργανισμού.

Επιταγή

Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού που αποκτούν οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μέσω της οποίας επιδοτούνται για την πραγματοποίηση των διακοπών τους, είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός, διαφορετικός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ και αποτυπώνεται στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Κάθε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία:

α) για τη διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα και

β) για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση σε και από αυτό (μετάβαση – επιστροφή)

και ανταλλάσσεται από τους δικαιούχους και τους ωφελούμενους του προγράμματος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμονής, στην πρώτη περίπτωση, από τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, και υπηρεσιών ακτοπλοϊκής μετακίνησης, στη δεύτερη, από τους παρόχους ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, των Μητρώων Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Με βάση την υπηρεσία για την οποία ανταλλάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω, η ίδια Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού διακρίνεται σε δύο επιμέρους Επιταγές, στην «Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα» και στην «Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης».

Διαμονή σε Τουριστικά Καταλύματα

α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος την περίοδο χρήσης της καθώς και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν.

β. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού- Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα ενεργοποιείται:i) με τη σύναψη προτυποποιημένης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμβασης (ιδιωτικού συμφωνητικού) μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου, και ii) με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.. Εάν κάποια από τις παραπάνω δύο ενέργειες παραληφθεί, η Επιταγή θεωρείται ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί. Στη σύμβαση προσδιορίζονται απαραιτήτως: ο ακριβής αριθμός διανυκτερεύσεων, το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής, τα ωφελούμενα μέλη που θα πραγματοποιήσουν διακοπές με τον δικαιούχο, το είδος του δωματίου, η προσθήκη κλίνης και η παροχή ή όχι πρωινού. Ο αριθμός διανυκτερεύσεων είναι δεσμευτικός και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί με νέο ιδιωτικό συμφωνητικό, όταν δεν εξαντλείται το προβλεπόμενο για το πρόγραμμα μέγιστο όριο ημερών διαμονής.

γ. Οι Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού- Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους μπορούν να ενεργοποιηθούν σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο, υπό την προϋπόθεση ότι:

-οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών,

-οι ωφελούμενοι είναι σύζυγοι των δικαιούχων,

-οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών που συνοδεύονται από τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη),

και διαθέτουν νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων .

Στις περιπτώσεις αυτές η σύμβαση μπορεί να υπογράφεται από τον δικαιούχο ή από τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή τον ωφελούμενο σύζυγο ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη) που συνοδεύει τα ανήλικα ωφελούμενα τέκνα. Η εξουσιοδότηση επισυνάπτεται ηλεκτρονικά μαζί με τη σύμβαση, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας ενεργοποίησης των επιταγών, όπως αυτή περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο.

Δεν μπορεί να γίνει ενεργοποίηση της επιταγής για συνοδούς χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν, ούτε για παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους/τις δικαιούχους ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη).

δ. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού - Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα μετά την ενεργοποίησή της με την υπογραφή σύμβασης και την καταγραφή της στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη και αν με τη σύμβαση δεν εξαντλήθηκε ο μέγιστος δυνατός αριθμός διανυκτερεύσεων.

ε. Οι επιλεγέντες δικαιούχοι και οι ωφελούμενοί τους οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές διαμονής κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των δύο επομένων περιόδων. Εξαιρούνται του αποκλεισμού αυτού όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα ΑμεΑ ή δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης είναι ανάλογο με την κατηγορία και την περίοδο χρήσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων οικονομικής θέσης.

β. Η οικονομική αξία της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης δεν καλύπτει τη μεταφορά οχημάτων αλλά μόνο τη μετακίνηση επιβατών.

γ. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο παράλληλα με την Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα: μόνο οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι που θα διαμείνουν σε τουριστικό κατάλυμα του Μητρώου που απαιτεί ακτοπλοϊκή μετακίνηση μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση σε αυτό σε χρόνο που θα συμπίπτει με την άφιξή τους στο κατάλυμα. Χρονική διαφορά ακτοπλοϊκής αναχώρησης και άφιξης στο κατάλυμα έως 3 ημερών είναι δυνατόν να θεωρηθεί αιτιολογημένη λόγω της απόστασης και των δρομολογίων (πχ. για μετάβαση στην Κρήτη από Πειραιά). Υπό την προϋπόθεση της χρήσης της επιταγής για τη διαμονή σε κατάλυμα, η επιστροφή μπορεί να μη συμπίπτει χρονικά με την αναχώρηση από το κατάλυμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του προγράμματος.

δ. Η ενεργοποίηση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης πραγματοποιείται με την έκδοση εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής. Μετά την ενεργοποίησή της η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά. Στην περίπτωση που η ακτοπλοϊκή μετακίνηση στο/από το τουριστικό κατάλυμα δεν μπορεί να γίνει απευθείας, αλλά μόνο με ανταπόκριση (π.χ. μετακίνηση από Κρήτη σε Κέρκυρα που απαιτεί μετάβαση στον Πειραιά και εν συνεχεία μετάβαση από την Ηγουμενίτσα) η ίδια Επιταγή καλύπτει έως δύο εισιτήρια πλοίων για τη μετάβαση και αντίστοιχα για την επιστροφή.

5. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα Μητρώα Παρόχων της ΔΥΠΑ σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίηση των Επιταγών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α. η διάρκεια διαμονής τους στο τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδοτηθούν μόνο για τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 31.05.2026.

β. η ακτοπλοϊκή μετάβαση και επιστροφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του προγράμματος.