Αν το ψυγείο που έχετε στην κουζίνα του σπιτιού σας μετράει πολλά χρόνια ζωής, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πότε χρειάζεται αντικατάσταση.

Σύμφωνα με ειδικούς, ένα ψυγείο λειτουργεί σωστά κατά μέσο όρο 12 χρόνια. Αυτό ωστόσο δεν είναι πάντα ο κανόνας, καθώς ορισμένα μοντέλα χαλάνε νωρίτερα, ενώ άλλα μπορούν να φτάσουν έως και τα 20 χρόνια ζωής. Όλα εξαρτώνται από την ποιότητα του brand, τον τύπο του ψυγείου, τη χρήση του και τη συντήρησή του. Για παράδειγμα, κάποια ακριβά, τεχνολογικά εξελιγμένα ψυγεία, με πολλές λειτουργίες, έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής από κλασικά μοντέλα, με καταψύκτη στο πάνω μέρος. Γιατί; Αυτά τα πολυτελή ψυγεία διαθέτουν σύνθετες τεχνολογίες όπως ενσωματωμένους παγοποιητές, συστήματα καθαρισμού αέρα και διανομείς νερού, που μπορούν πιο εύκολα να παρουσιάσουν βλάβες.

Ομοίως, ένα χαμηλής ποιότητας και φθηνό ψυγείο δεν θα διαρκέσει όσο ένα υψηλής ποιότητας μοντέλο μεγάλης εταιρείας. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα των κορυφαίων εταιρειών είναι αξιόπιστα. Υπάρχουν ψυγεία που μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα από τα πρώτα πέντε χρόνια χρήσης.

Πώς να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής του ψυγείου σου

Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις χιλιάδες ευρώ σε ένα σύγχρονο ψυγείο για να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Αντίθετα, επίλεξε το πιο αξιόπιστο μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σου. Ακόμη και αν προτιμάς μάρκες με καλή φήμη, είναι σημαντικό να ελέγχεις τις κριτικές χρηστών για πιθανά προβλήματα.

Αφού επιλέξεις το κατάλληλο ψυγείο, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να αυξήσεις τη διάρκεια ζωής του. Πρώτον, φρόντισε τον τακτικό καθαρισμό. Αν δεν καθαρίζεται συχνά, υπολείμματα τροφών και υγρά μπορούν να συσσωρευτούν στα λάστιχα της πόρτας, επιτρέποντας τη διαρροή ψυχρού αέρα. Αυτό αναγκάζει τη συσκευή να λειτουργεί πιο έντονα και τελικά μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του συμπιεστή και αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος.

Επιπλέον, πρέπει να καθαρίζεις τα πηνία συμπυκνωτή μία ή δύο φορές τον χρόνο για να αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης που μειώνει την απόδοση. Επίσης, καλό είναι να καθαρίζεις και να αλλάζεις τα φίλτρα.

Το πού θα τοποθετηθεί το ψυγείο, έχει επίσης σημασία. Πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας ή άμεσο ηλιακό φως. Επίσης, χρειάζεται επαρκής χώρος γύρω του για σωστό αερισμό, ενώ η κορυφή του δεν πρέπει να είναι γεμάτη αντικείμενα. Τέλος, στο εσωτερικό του, δεν πρέπει να είναι υπερφορτωμένο.

Σημάδια ότι το ψυγείο σου έχει πρόβλημα

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις τα σημάδια φθοράς του ψυγείου.

Αν αρχίσει να κάνει περίεργους θορύβους όπως τριξίματα, μεταλλικούς ήχους ή βουητά, αυτό είναι ένδειξη προβλήματος.

Ένα άλλο συχνό σημάδι είναι η ασταθής ψύξη. Αν το ψυγείο δεν κρατά σταθερά χαμηλή θερμοκρασία ή τα τρόφιμα χαλάνε πιο γρήγορα από το φυσιολογικό, μπορεί να υπάρχει βλάβη στον συμπιεστή, φθαρμένα λάστιχα πόρτας, χαλασμένος θερμοστάτης ή βρώμικα πηνία.

Το πίσω μέρος του ψυγείου ζεσταίνεται φυσιολογικά, αλλά αν υπερθερμανθεί συνήθως υπάρχει αρκετή βρωμιά στα πηνία ή βλάβη στον συμπιεστή.

Αν ένας τεχνικός διαπιστώσει ότι ο συμπιεστής έχει πρόβλημα, συχνά συμφέρει να αντικατασταθεί ολόκληρη η συσκευή.

Με πληροφορίες από slashgear.com