Οι γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση.

Ασύλληπτες εικόνες αντίκρισαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που κλήθηκαν να επέμβουν σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους, μετά από καταγγελία γειτόνων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, επρόκειτο για μια τρώγλη, όπου ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες, μια πενταμελής οικογένεια. Τα τρία ανήλικα παιδιά επτά, πέντε και τριών ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων-Αγλαΐα Κυριακού για εξετάσεις, ενώ οι γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση, το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αγίους Αναργύρους, μετά από μία ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των τριών παιδιών.

Πρόκειται για μία ακόμη υπόθεση, μετά το Περιστέρι, η οποία προκαλεί φρίκη για το τι περιβάλλον ήταν αυτό στο οποίο αναγκάζονται να μεγαλώνουν αυτά τα τρία ανήλικα παιδιά.

Περιγράφοντας το σπίτι, στην ταράτσα υπάρχουν κάποια μπάζα μαζί με τα παιδικά κρεβατάκια. Στο μπαλκόνι υπήρχαν κάποια παιδικά παιχνίδια μέσα στη σκόνη, δίπλα από άπλυτα ρούχα και ένα σπίτι το οποίο είχε μουχλιασμένους τοίχους, σάπια κουφώματα και γενικότερα άθλιες συνθήκες διαβίωσης για τις οποίες γνώριζε φαίνεται όλη η γειτονιά, καθώς υπήρχε μια καταγγελία πριν από περίπου δύο χρόνια από έναν γείτονα για αυτές τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό το διαμέρισμα στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους.

Τότε οι αστυνομικοί είχαν πάει, είχαν μιλήσει με τον πατέρα του, είχαν κάνει κάποιες συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, Ωστόσο υπήρξε και μια ενημέρωση στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Ο παππούς των τριών παιδιών επισημαίνει ότι υπήρχε η κοινωνική λειτουργός, η οποία είχε πάει στο σπίτι, είχε δει ακριβώς πού μένουν τα παιδιά, είχε συνομιλήσει και με τη μητέρα, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία ενέργεια, όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναγκάζονται να μεγαλώνουν σε αυτό το περιβάλλον. Υπήρξε αυτή η τελευταία καταγγελία, μετά από την οποία έγινε και η σύλληψη των γονέων- του 36χρονου πατέρα και της 31χρονης μητέρας- οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες

Ωστόσο, οι μαρτυρίες των γειτόνων είναι αποκαλυπτικές για το πώς ζούσαν αυτά τα τρία παιδιά. Λένε ότι τα παιδιά αυτά κυκλοφορούσαν γυμνά στους δρόμους ακόμη και μέσα στον χειμώνα. Πήγαιναν μεν σχολείο, αλλά υποσιτίζονταν, καθώς ο πατέρας δούλευε αρκετές ώρες προκειμένου να τα συντηρήσει. Η μητέρα, όπως λένε οι γείτονες, ήταν στο σπίτι, αλλά δεν φαινόταν να ασχολείται ιδιαίτερα.

Μάλιστα λένε πως όταν ήταν πιο μικρά, όταν ήταν μωρά, τα άκουγαν να κλαίνε μέσα στη νύχτα. Ωστόσο, κανείς από τους γονείς δεν ξυπνούσε προκειμένου να ασχοληθεί μαζί τους και να τα πάρει αγκαλιά. Ήταν σίγουρα ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο και γι' αυτό το λόγο κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.

Τώρα, μένει να δούμε ο εισαγγελέας ανηλίκων τι θα αποφασίσει για την τύχη αυτών των παιδιών, πού θα αναθέσει την επιμέλεια, αν τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σπίτι τους και τι μπορεί να γίνει ώστε να στηριχθεί αυτή η οικογένεια.

Τι λέει η ΕΛΑΣ για τους Αγίους Αναργύρους

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο στις 5», τόνισε πως: «Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια, ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία».

«Προφανώς και όταν ένα παιδί και μάλιστα σε τόσο μικρές ηλικίες, όσους συναντήσαμε εμείς και στις δύο αυτές οικίες, μεγαλώνει σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ερωτήματα για το πόσο το παιδί είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή όχι. Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής. Στη συνέχεια βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί. Γι αυτό άλλωστε ακολουθείται από την Αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά» συνέχισε.

«Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια. Εμάς μας προέκυψε ότι μετά από καταγγελία κάποιου πολίτη φτάσαμε εκεί και εμείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις πρέπει να πω ότι η καταγγελία που φτάνει στην αστυνομία δεν αφορά αυτό ακριβώς το αδίκημα, τις εκθέσεις, τις κακές συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί. Συνήθως συνοδεύεται και με κακοποίηση των παιδιών. Εδώ έχουμε δει όμως δυο διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κακοποίηση» συμπλήρωσε.

Και κατέληξε: «Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα αρχικά τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να δούμε που θα μετακινηθούν και θα μεταφερθούν αυτά τα παιδιά. Και αυτό βέβαια μας βοηθάει πολύ και το Χαμόγελο του Παιδιού για τη μεταφορά των παιδιών σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά στον εισαγγελέα για να δούμε αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης. Εδώ νομίζω επειδή είδα ότι προβάλλονται και κάποιες εικόνες, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ξεκάθαρη έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και μάλιστα η αστυνομία στη συνέχεια κοινοποιεί στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια ενημερώνονται και από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Τουλάχιστον εμείς, με αυτές τις δύο οικογένειες δεν έχουμε ξαναβρεθεί με κάποιο τρόπο».