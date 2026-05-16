Κατηγορούνται για παραμέληση των τριών ανήλικων παιδιών τους.

Μια νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έφτασαν στην οδό Κέρκυρας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά, 1 αγόρι και 2 κορίτσια, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι.

Από τις Αρχές συνελήφθησαν οι Έλληνες γονείς, 31 και 36 ετών και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα για απολογία.

Τα τρία παιδιά έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις σε νοσοκομείο Παίδων ενώ για την τύχη τους αναμένεται να αποφανθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Πηγή ΕΡΤ