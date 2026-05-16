Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές τροφίμων, ενέργειας και βασικών υπηρεσιών έχουν περιορίσει αισθητά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ οικονομικές αναλύσεις προειδοποιούν ότι η επίμονη άνοδος του πληθωρισμού λειτουργεί ανασταλτικά και για την ανάπτυξη.

Σημαντικές ανατιμήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 199%, καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες του καλαθιού των νοικοκυριών, με την ακρίβεια να συνεχίζει να ασκεί ισχυρές πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να επηρεάζει συνολικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε αύξηση του πληθωρισμού κατά μισή ποσοστιαία μονάδα μπορεί να μειώσει τον πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά περίπου 0,2%, εντείνοντας τους προβληματισμούς για τη δυναμική της αγοράς το επόμενο διάστημα.

Το κύμα ακρίβειας έχει μεταβάλει σημαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες, καθώς τα νοικοκυριά αναγκάζονται να διαθέτουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση. Ως αποτέλεσμα, περιορίζονται άλλες μορφές δαπανών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την ιδιωτική κατανάλωση, έναν από τους βασικότερους πυλώνες του ΑΕΠ.

Την ίδια ώρα, αυξημένες πιέσεις δέχονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερο λειτουργικό κόστος λόγω των ακριβότερων πρώτων υλών και της ενέργειας. Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να αναβάλουν επενδυτικά σχέδια ή νέες προσλήψεις, επιβραδύνοντας περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης αποτελεί και η πολιτική των επιτοκίων, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός οδηγεί συχνά τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις προκειμένου να περιορίσουν τις ανατιμήσεις. Ωστόσο, το ακριβότερο κόστος δανεισμού επηρεάζει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας την κατανάλωση και τις επενδύσεις και ενισχύοντας τον φαύλο κύκλο επιβράδυνσης της οικονομίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διαρκής άνοδος των τιμών έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία, καθώς δεν επηρεάζει μόνο το καθημερινό κόστος ζωής αλλά και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με κάθε νέα αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή να έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στο ΑΕΠ όσο και στη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Με μέσο πληθωρισμό 3,7% την τελευταία δεκαετία, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο εντείνουν τις αμφιβολίες σχετικά με το αν ο πληθωρισμός θα περιοριστεί τελικά στο 3,2% ή αν η χρονιά θα κλείσει σε επίπεδα κοντά στο 5,6%.

Παράλληλα, η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων δείχνει ότι οι αυξητικές τάσεις που καταγράφονται ήδη από το πρώτο τρίμηνο του έτους ενισχύουν τις ανησυχίες για περαιτέρω επιβράδυνση της πραγματικής ανάπτυξης. Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η πορεία του πληθωρισμού θεωρείται κρίσιμος παράγοντας τόσο για την εξέλιξη της οικονομίας όσο και για τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.