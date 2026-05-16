Δημητριάδης, Άδωνις και... Βούλτεψη είχαν τη θερμότερη αποδοχή την πρώτη μέρα!

Κάποια στιγμιότυπα με πολύ ενδιαφέρον από την πρώτη μέρα του «γαλάζιου» Συνεδρίου.

Πρώτον, η παγωμάρα που υπήρχε στην αίθουσα.

Δεύτερο, το γεγονός ότι στελέχη, ακόμα και γνωστά, αποχωρούσαν από το Συνέδριο πριν ο πρωθυπουργός ολοκληρώσει την ομιλία του, γεγονός που όπως ανέφεραν οι γνωρίζοντες στο παρελθόν δεν είχε ξανά συμβεί.

Τρίτο, κατά κοινή ομολογία περισσότερο από όλους χειροκροτήθηκαν κατά σειρά ο Γρηγόρης Δημητριάδης (βλέπε βίντεο), ο Άδωνις Γεωργιάδης και η ...Σοφία Βούλτεψη!

Θα πείτε το σκληρό κομματικό σώμα. Ε, αυτό ήταν!

Β.Σκ.