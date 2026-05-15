Η Κουμουνδούρου δίνει το… Όσκαρ ευρηματικότητας στους λογογράφους του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Μα ποιον δουλεύει;» αναρωτιέται ο ΣΥΡΙΖΑ, για την ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια.

«Η Ελλάδα είναι “πρωταθλήτρια” στην ακρίβεια σε όλη την ΕΕ συγκριτικά», τονίζει η Κουμουνδούρου. «Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ, τα υπερκέρδη και τα θηριώδη υπερπλεονάσματα;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, δίνει το «Όσκαρ ευρηματικότητας» στους λογογράφους του πρωθυπουργού, που «βάφτισε ανεπάρκεια» το «σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων που έχει γίνει σίριαλ δικογραφιών», του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Απίστευτος κυνισμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς», παρατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ που επισημαίνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν είπε κουβέντα» για την «κατάντια» στο κράτος δικαίου και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Ο πρωθυπουργός που εργαλειοποίησε σε απόλυτο βαθμό τη χρήση του Άρθρου 86 λέει ότι θέλει τώρα να το αλλάξει. Αν όντως πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ας παραπέμψει τώρα στην Δικαιοσύνη τους αναφερόμενους στις δικογραφίες υπουργούς του για να κριθούν και ας πάψει να τους καλύπτει», καταλήγει η Κουμουνδούρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια» ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει; Η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για ενοίκιο, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ; Για τα υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών; Για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας;

Έκανε μια έμμεση αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηρίζοντας τον «ανεπαρκή». Το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων που έχει γίνει σίριαλ δικογραφιών βαφτίστηκε ανεπάρκεια. Εύγε στους λογογράφους του παίρνουν το Όσκαρ ευρηματικότητας. Επιχειρηματολόγησε ότι θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές γιατί λέει θέλει να έχει λόγο στην κατανομή των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη ο κ. Μητσοτάκης; τι ακριβώς σκέφτεται δηλαδή να κάνει απευθείας αναθέσεις της ΚΑΠ στου κολλητούς του «Χασάπη» και «Φραπέ»; Απίστευτος κυνισμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς.

Για την κατάντια στο κράτος δικαίου δεν είπε κουβέντα. Όπως κουβέντα δεν είπε και για την συνέντευξη του ανιψιού του στη Real News. Τι να πει άλλωστε;

Θέλει λέει να αναθεωρήσει το Άρθρο 86 του Συντάγματος. Ο πρωθυπουργός που εργαλειοποίησε σε απόλυτο βαθμό τη χρήση του Α86 λέει ότι θέλει τώρα να το αλλάξει. Αν όντως πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ας παραπέμψει τώρα στην Δικαιοσύνη τους αναφερόμενους στις δικογραφίες υπουργούς του για να κριθούν και ας πάψει να τους καλύπτει.