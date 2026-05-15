Από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έλειψε και η αυτοκριτική. Όσα είπε κατά την έναρξη του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ.

Στο ερώτημα «γιατί Τρίτη θητεία» απάντησε ο Κ. Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Ν.Δ.

Πρόταξε την «σταθερότητα» και την «εμπειρία» μέσα σε έναν αβέβαιο γεωπολιτικά κόσμο χωρίς αξιόπιστη αντιπολιτευτική πρόταση και έθεσε σαν εκλογικό «σκιάχτρο» μία πιθανή ακυβερνησία.

«Θα ρισκάρουμε να ανατρέψει όσα πετύχαμε μία κυβέρνηση μειοψηφίας ετερογενών δυνάμεων που θα αποφασίζει με βάση τα κομματικά παζάρια;» αναρωτήθηκε και παρουσίασε το εκλογικό αφήγημα της επόμενης τετραετίας: Διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και θεσμική ανάταξη.

Το προεκλογικό δίλημμα παραμένει για τον πρωθυπουργό να είναι το εξής: «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» , «Μητσοτάκης ή Βελόπουλος» , «Μητσοτάκης ή Ζωή». Σε όλα τα παραπάνω δίπολα ο πρωθυπουργός προτάσσει το χαρτί της δικής του εμπειρίας και δυνατότητας- όπως είπε- να αντιμετωπίζει κρίσεις.

Από την ομιλία του πρωθυπουργού δεν έλειψε η αυτοκριτική. Αναγνώρισε ότι υπάρχει ακρίβεια που κατατρώει τους μισθούς, ότι δεν έχει λυθεί το στεγαστικό, ότι το κράτος υστερεί, ότι εξακολουθεί να υπάρχει άναρχη δόμηση, ότι υπάρχουν υστερήσεις στον σιδηρόδρομο, στην αστυνόμευση κλπ.

Η αυτοκριτική, ωστόσο, είχε έναν στόχο. Να καλέσει τους πολίτες να υπερβούν τις όποιες υστερήσεις και τα όποια λάθη και να συστρατευτούν με τη Ν.Δ. βλέποντας την μεγάλη εικόνα. Ότι η Ελλάδα – όπως είπε - μέσα σε επτά χρόνια έχει ανακτήσει την οικονομική και ψυχική της αυτοπεποίθηση.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας ο πρωθυπουργός το αφιέρωσε στο να πείσει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ. να επιστρέψουν στην κάλπη και να ξαναψηφίσουν τη Ν.Δ. Τα εκλογικά κοινά στα οποία εστίασε ήταν σε όσους τον στήριξαν προσωπικά , ήδη, από το 2015 αλλά και σε όσους ψήφισαν Ν.Δ. στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και 2023.

Στο εσωκομματικό πεδίο ο πρωθυπουργός θέλησε να δώσει τον τόνο της ενότητας ανυψώνοντας το φρόνημα των Νεοδημοκρατών. «Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή» είπε.

Αναγκάστηκε, ωστόσο, να απαντήσει τόσο στους αμφισβητίες όσο και στην ηχηρή απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή που συνοδεύτηκε από την επιστολή των «10» που προανήγγειλαν για πρώτη φορά το νέο κόμμα Σαμαρά.

«Σε όσους λένε ότι έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας να τους πω ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ν.Δ. έλεγε να συντηρούμε από την παράδοση όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά και χρήσιμα» είπε.

Δείτε εικόνες από το Συνέδριο της ΝΔ